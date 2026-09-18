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Vedení ministerstva životního prostředí se sejde se starosty Šumavy. Budou řešit jedy

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  16:26aktualizováno  16:26
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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) přichází na jednání vlády....
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
27 fotografií
Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda, informovala o tom mluvčí úřadu Jana Schillerová. Sanaci dotčené zeminy bude provádět armáda.

Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo Schillerová neuvedla. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve středu na síti X sdělil, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum, na který nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Ve stejný den policie na sociální síti informovala, že v souvislosti s lokalitou přijala trestní oznámení.

V lokalitě se ve středu konala schůzka ke koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Zúčastnili se jí zástupci armády, správy národního parku Šumava, hasiči parku spolu se zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě hlídá policie.

O tom, že sanaci v bývalém vojenském cvičišti bude provádět armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se tam nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun.

Ministr životního prostředí původně navrhoval, aby zakázku na sanaci získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Červený také opakovaně obvinil bývalé vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo.

ČTK minulý pátek z veřejně dostupné bakalářské práce zjistila, že se v lokalitě na podzim 2020 propadl strop bunkru, v roce 2021 sanační firma Dekonta provedla průzkum a z bunkru se pak odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy. Jelikož nálezy ukázaly, že riziko hrozí na větším prostoru bývalého cvičiště, začal na jaře 2023 průzkum, který odhalil například podzemní jímky a odpady zahrnuté pod zemí. Následně se vykopalo i několik sond.

Jedna sonda narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Našlo se množství obalů od bojových chemických látek, skleněné ampule a lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Nalezení bojových chemických látek ve vzorcích se nepotvrdilo.

8. září 2026
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ilustrační snímek

Vedení ministerstva životního prostředí se sejde se starosty Šumavy. Budou řešit jedy

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

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