Vedení ministerstva životního prostředí se sejde se starosty Šumavy. Budou řešit jedy

Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo Schillerová neuvedla. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve středu na síti X sdělil, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum, na který nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Ve stejný den policie na sociální síti informovala, že v souvislosti s lokalitou přijala trestní oznámení.
V lokalitě se ve středu konala schůzka ke koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Zúčastnili se jí zástupci armády, správy národního parku Šumava, hasiči parku spolu se zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě hlídá policie.
O tom, že sanaci v bývalém vojenském cvičišti bude provádět armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se tam nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun.
Ministr životního prostředí původně navrhoval, aby zakázku na sanaci získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Červený také opakovaně obvinil bývalé vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo.
ČTK minulý pátek z veřejně dostupné bakalářské práce zjistila, že se v lokalitě na podzim 2020 propadl strop bunkru, v roce 2021 sanační firma Dekonta provedla průzkum a z bunkru se pak odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy. Jelikož nálezy ukázaly, že riziko hrozí na větším prostoru bývalého cvičiště, začal na jaře 2023 průzkum, který odhalil například podzemní jímky a odpady zahrnuté pod zemí. Následně se vykopalo i několik sond.
Jedna sonda narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Našlo se množství obalů od bojových chemických látek, skleněné ampule a lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Nalezení bojových chemických látek ve vzorcích se nepotvrdilo.
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8. září 2026