Vedení chebské nemocnice prošetří slova primáře o výběru pacientů, kteří dostanou intenzivní péči

Karlovy Vary Vedení Karlovarské krajské nemocnice a. s. (KKN) prověří vyjádření primáře interního oddělení chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle nějž museli lékaři volit, kterým z pacientů s covidem poskytnou potřebnou intenzivní péči. Posoudí, zda se takový případ skutečně stal a jak se v něm postupovalo, řekl mluvčí KKN Vladislav Podracký.

„Celý případ se prošetří a v případě pochybení se vyvodí odpovídající důsledky,“ uvedl mluvčí KKN. Adamec v některých rozhovorech pro média o víkendu uvedl, že dali lékaři přednost 53leté ženě, která potřebovala intenzivní péči, před 85letou pacientkou, která skončila na standardním covidovém oddělení.



„Jistě se nabízí řešení nechávat pacienty nad 85 let v domácí péči a nevozit je do již obsazené nemocnice, ale tato rozhodnutí musí přijít shora. Nebo musí pomoci jiná zařízení mimo kraj. To, jak jsem pochopil z vyjádření MUDr. Uhlíkové (krajské koordinátorky intenzivní péče o covid pacienty), momentálně není možné. Je načase, aby vláda konala a případně vysvětlila občanům Karlovarského kraje, že se zde bude umírat,“ uvedl Adamec i na svém facebookovém profilu.

Chebská nemocnice se na konci minulého týdne dostala na hranici svých možností péče o covidové pacienty. Došla lůžka intenzivní péče a minimum bylo i lůžek pro pacienty s méně závažným průběhem onemocnění covid-19. O víkendu se ale podařilo přesunout asi 14 pacientů do nemocnic v jiných krajích, které měly v tu chvíli volné kapacity.

V chebské nemocnici se situace začíná stabilizovat i proto, že část pacientů převáží do ostatních nemocnic. Pacienti nevyžadující akutní péči překládají zdravotníci do nemocnice v Mariánských Lázních nebo sociálního zařízení Rehos v Nejdku. Další pacienty v posledních dnech převezli do nemocnic v Karlových Varech, Praze a v Plzni. Kvůli nedostatku zdravotníků musela nemocnice dočasně přerušit provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. Porody i akutní výkony se směřují do nemocnice v Karlových Varech.