Vedení Prahy příští týden projedná studii oprav Libeňského mostu, za půl roku by mohlo podepsat smlouvu

Praha Vedení hlavního města příští týden projedná studii rekonstrukce Libeňského mostu. V případě, že ji schválí, vypíše zakázku a zhruba za půl roku by mohlo podepsat smlouvu s dodavatelem projektu a oprav. V rozhovoru s ČTK to v pondělí řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu, nikdy nebyl opravován.

Technická správa komunikací (TSK) most testovala naposledy letos v březnu a červenci. Na základě výsledků testů mohou tramvaje po mostě jezdit až 50kilometrovou rychlostí, tedy významně rychleji, než dosud.

„Příští týden předložím na jednání rady materiál na jednání rady. Počítám, že do měsíce by pak Technická správa komunikací vypsala zakázku na zhotovitele projektu a oprav,“ řekl Scheinherr. V tendru bude TSK hledat firmu podle pravidla project and build, tedy společnost, která dodá nejen projekt, ale zároveň sama opravy na mostě provede. Podle Scheinherra by mohla být v případ, že vše půjde bez problémů, smlouva podepsána zhruba za půl roku. Samotná oprava by pak začala v prvním pololetí roku 2022. Most se bourat nebude Kvůli špatnému stavu byla na mostě v roce 2014 snížena rychlost tramvají. Na jaře roku 2018 TSK podepřela rámové konstrukce na předpolí hlavního mostu přes Vltavu. Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a tzv. inundačním mostem. V minulosti podstoupil jednu zatěžovací zkoušku, ale pouze na inundačním poli u Palmovky. Město chystá jeho rekonstrukci. Minulé vedení metropole chtělo most zbourat, ale od záměru ustoupilo. Začíná festival Open House Praha 2020. Kvůli koronaviru bude akce komornější Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Nová lávka bude hotova letos v říjnu. Praha aktuálně řeší také opravu Hlávkova mostu. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha letos opravuje spodní části Barrandovského mostu.