Celostátní výbor opozičního hnutí hlasování o podpoře pro Řehku ukončí ve čtvrtek odpoledne.
„Karel Řehka o tuto podporu požádal včera, kdy vyhodnotil, že jako občanský kandidát by nestihl sebrat dost podpisů, protože byl dlouho vázán svou funkcí náčelníka generálního štábu,“ sdělil iDNES.cz zdroj z vedení STAN, který si nepřál být jmenován.
Ve funkci náčelníka generálního štábu skončil Karel Řehka 30. června a ve funkci ho nahradil Miroslav Hlaváč.
Řehka původně uvažoval, že by na podzim mohl zkusit štěstí ve vrcholné politice v senátních volbách jako nezávislý kandidát. iDNES.cz, který o tom informoval v červnu jako první, získal tuto informaci od více zdrojů z armády i z vysoké politiky.
„Máme odpovědnost, obhajujeme v jedenácti senátních obvodech. Leží na nás velká odpovědnost, aby v Senátu zůstala opoziční většina, která vytváří protiváhu Sněmovně,“ popsal v polovině června předseda hnutí Vít Rakušan.
STAN do voleb nasazuje i hejtmana Půtu či exministra Dvořáka
Jeho hnutí posílá do boje o Senát v Hradci Králové Martina Dvořáka, bývalého dlouholetého primátora, poté diplomata a ministra pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy.
V centru Prahy vysílá STAN do boje o křeslo v horní komoře parlamentu nakladatele a spisovatele Jiřího Padevěta, kterého podpoří i ODS či Piráti. Jeho hlavním soupeřem bude velmi pravdpodobně starosta Prahy 7 Jan Čižinský, jehož podporují Praha sobě, Zelení a lidovci. Hlavní město je baštou současné opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristé sobě.
Na Praze 9 se současný senátor za STAN David Smoljak utká se známou operní pěvkyní Dagmar Peckovou, kterou nasadí ODS. Za ANO v tomto volebním obvodu bude kandidovat nevidomý zpěvák a podnikatel Roman Žalud.
Na Českolipsku bude za STAN kandidovat liberecký hejtman Martin Půta. Proti němu se postaví stávající senátor Starostů Jiří Vosecký. Ten prohrál v listopadu 2025 ve hnutí primárky, následně z něj vystoupil a bude proti Půtovi kandidovat jako nezávislý.