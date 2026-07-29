Řehka chce do Senátu. Vedení STAN o něm rozhoduje jako o kandidátovi

  22:05aktualizováno  22:05
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Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka | foto: Křivan LadislavMAFRA

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka
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Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka chce na podzim kandidovat do Senátu a požádal o podporu opoziční hnutí STAN. Zdroj z vedení opozičního hnutí uvedl, že přesně takové kandidáty do Senátu jako je Řehka Česká republika v tuto chvíli potřebuje.

Celostátní výbor opozičního hnutí hlasování o podpoře pro Řehku ukončí ve čtvrtek odpoledne.

„Karel Řehka o tuto podporu požádal včera, kdy vyhodnotil, že jako občanský kandidát by nestihl sebrat dost podpisů, protože byl dlouho vázán svou funkcí náčelníka generálního štábu,“ sdělil iDNES.cz zdroj z vedení STAN, který si nepřál být jmenován.

Ve funkci náčelníka generálního štábu skončil Karel Řehka 30. června a ve funkci ho nahradil Miroslav Hlaváč.

Řehka původně uvažoval, že by na podzim mohl zkusit štěstí ve vrcholné politice v senátních volbách jako nezávislý kandidát. iDNES.cz, který o tom informoval v červnu jako první, získal tuto informaci od více zdrojů z armády i z vysoké politiky.

„Máme odpovědnost, obhajujeme v jedenácti senátních obvodech. Leží na nás velká odpovědnost, aby v Senátu zůstala opoziční většina, která vytváří protiváhu Sněmovně,“ popsal v polovině června předseda hnutí Vít Rakušan.

STAN do voleb nasazuje i hejtmana Půtu či exministra Dvořáka

Jeho hnutí posílá do boje o Senát v Hradci Králové Martina Dvořáka, bývalého dlouholetého primátora, poté diplomata a ministra pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy.

V centru Prahy vysílá STAN do boje o křeslo v horní komoře parlamentu nakladatele a spisovatele Jiřího Padevěta, kterého podpoří i ODS či Piráti. Jeho hlavním soupeřem bude velmi pravdpodobně starosta Prahy 7 Jan Čižinský, jehož podporují Praha sobě, Zelení a lidovci. Hlavní město je baštou současné opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristé sobě.

Na Praze 9 se současný senátor za STAN David Smoljak utká se známou operní pěvkyní Dagmar Peckovou, kterou nasadí ODS. Za ANO v tomto volebním obvodu bude kandidovat nevidomý zpěvák a podnikatel Roman Žalud.

Na Českolipsku bude za STAN kandidovat liberecký hejtman Martin Půta. Proti němu se postaví stávající senátor Starostů Jiří Vosecký. Ten prohrál v listopadu 2025 ve hnutí primárky, následně z něj vystoupil a bude proti Půtovi kandidovat jako nezávislý.

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