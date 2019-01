Vedl terapie, které měly homosexuálům měnit orientaci. Teď oznámil, že je gay a rozvádí se

PRAHA David Matheson se dlouhé roky snažil na svých terapiích „léčit“ homosexuály a dělat z nich heterosexuály. Nyní oznámil, že je sám homosexuál a chystá rozvod se svou ženou. „Čas v heterosexuálním manželství a ex-gay komunitě byl upřímný a opravdový a byl pro mě bohatým požehnáním,“ oznámil Matheson.

David Matheson byl, minimálně v Utahu, známou postavou „ex-gay“ hnutí, uskupení lidí, kteří se záměrně homosexuální vztahům vyhýbají a snaží se „přepnout“ svou orientaci na heterosexuální. Vyrůstal a byl vychován jako Mormon - ve víře na pomezí křesťanství, která se dá považovat za jednu z těch nejkonzervativnějších.



V pondělí se ale rozhodl, že tomu, co chtěl „léčit“ u jiných, už sám nedokáže vzdorovat. Na svém Facebooku i formou tiskového prohlášení uvedl, že „žít život sám a v celibátu už by nezvládl a proto bude nyní vyhledávat mužského partnera“. Podle vlastních slov tak přešel od bisexuality k výhradní homosexualitě.



Víkendové terapie v lesích

Svou pochybnou odbornou profesionalizací se začal zabývat už v raných devadesátých letech v neziskové organizaci Evergreen International, která měla pomáhat lidem, kteří se chtěli zříct své homosexuální orientace. V roce 2000 obdržel od této organizace za svou práci ocenění „Maják světla“. V roce 1996 získal na univerzitě Brigham Young magisterský titul v oboru psychologického a sociálního poradenství.



Jeho učitelem byl i proslulý vůdce „ex-gay“ hnutí Joseph Nicolosi, který razil názor, že homosexualita je vývojová porucha vyvolaná traumatem v dětství a „popletením pohlaví“.

Svou praxi si nejprve otevřel v Kalifornii, později se přesunul do New Yorku, až se nakonec v roce 2007 navrátil do Utahu. Vytvořil tu také svůj slavný terapeutický program Cesta do mužství, který spočíval v terapeutickém víkendu v lesích Utahu. Byl určen pro ty, kteří měli „trpět“ přitažlivostí stejného pohlaví. „Program je pro ty, kteří pojmenovat své nevyřešené problémy okolo mužství a maskulinity v bezpečném, podporujícím a přesto zkoušejícím prostředí,“ popisoval své metody Matheson.

Napsal také knihu Stát se celým mužem, která měla mužům pomoci dosáhnout jejich „maskulinního potenciálu“.Se svou ženou Peggy v Utahu také vychoval své tři děti.