Jedna z mluvčích protestu Pavla Chomynová řekla, že za schůzky budou rádi, o termínech se ale ještě budou muset poradit.
Odborová organizace Straka na úřadu vlády kvůli přesunu agend, který má začít platit od 1. července, vyhlásila stávkovou pohotovost minulý týden ve středu. Po čtvrtečním jednání s Barthou odboráři na pátek ohlásili stávku, do které se zapojilo 58 zaměstnanců úřadu vlády. I po stávce zaměstnanci úřadu zůstávají ve stávkové pohotovosti. Bartha v pátek převod agend a expertů ze Strakovy akademie uzavřela.
Bartha se ve čtvrtek podle odborářů omluvila, že úřad vlády nedodržel zásady sociálního dialogu. Vypsané termíny setkání s ministry nyní prezentuje jako pokračování regulérního sociálního dialogu. Schůzku na ministerstvu práce a sociálních věcí Bartha navrhla na 11. června, na ministerstvu kultury na 15. června, na ministerstvu spravedlnosti na 17. června a na ministerstvu zdravotnictví na 18. června. Termíny nahrazují schůzky navržené na středu až pátek v tomto týdnu, napsala.
Bartha v úterý uvedla, že plně respektuje právo na stávku jako legitimní prostředek kolektivního vyjednávání.
„Zároveň však nelze přehlédnout, že v situaci, kdy je jednání blokováno setrváváním na jednostranných požadavcích bez zjevné vůle ke kompromisu, se tento prostředek dostává do polohy tlaku, který nepřispívá k nalezení konstruktivního řešení,“ dodala. Vyzvala také k hledání řešení přijatelného pro všechny zúčastněné strany.
Chomynová řekla, že zaměstnanci se schůzkám s ministry nebrání a budou za ně rádi, aby si ujasnili, jak by mělo jejich působení na ministerstvech vypadat. Termíny je ale podle Chomynové třeba doladit podle časových možností účastníků plánovaných setkání.
Odboráři při páteční stávce vládě vyčítali, že usnesení o převodu agend přijala bez jakékoliv odborné diskuse a bez projednání s odborovou organizací. Upozornili, že obcházení odborů znamená porušení zákona. Ministerstva deklarují, že všechny úředníky i peníze pro dotační tituly z úřadu vlády dostanou. Končí ale část expertů, kteří na úřadu vlády pracovali na dohody.
O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Návrh s přesunem agend, který předložili Bartha a premiér Andrej Babiš (ANO), vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců.
Poukazují na to, že je potřeba nadresortní řízení, podle kabinetu bude ale fungování v novém systému efektivnější. V různých expertních poradních orgánech, radách a výborech pracují také experti bez nároku na odměnu. Jen v lidskoprávní agendě je jich více než 150, víc než třetina z nich kvůli nesouhlasu s přesunem agendy skončí.