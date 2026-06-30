Automatickým čidlem se teplota Berounky v Radotíně měří teprve čtyři roky. Během vlny veder zde teplota v řece dosáhla dosavadního maxima.
„Nejvyšší teplota vody 31,8°C zde byla naměřena v neděli v 16:40 a v 16:50. Asi ani není třeba zdůrazňovat, že je to samozřejmě nejvyšší naměřená teplota vody na Berounce za zatím poměrně krátkou dobu měření,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Vysvětlili, že těsně nad měřicí stanicí v Radotíně, která je umístěna na lávce pro pěší, je na řece malá peřej, která vodu promíchá, takže teplota měřená čidlem těsně pod hladinou u levého břehu je stejná, jako ve zbylém průtočném profilu.
Kontrolní měření pak odborníci udělali v pondělí. „Teplota vody vyšší než 30°C vypadá na první pohled podezřele, avšak v Radotíně to je celkem pochopitelné. Při průtoku na hranici sucha, cca 5,5 m3/s, voda v řece teče většinou jen velmi pomalu a stačí se tak pořádně prohřát,“ dodali meteorologové.
V předchozích třech letech v Berounce dosahovala teplotní maxima hodnot mezi 28 a 28,5°C.
Delší řada měření teploty vody na Berounce automatickým čidlem je ve stanici Beroun, kde se měří již více jak 20 let. V neděli zde byla naměřena teplota vody 29,1°C. Dosud nejvyšší hodnota teploty vody 28,4°C zde byla naměřena 3. srpna 2018.