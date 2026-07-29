Vedra a jejich vliv na zdraví. Lékař prozradil, kdo hlavně by si měl dávat pozor

Autor: ,
  18:06aktualizováno  18:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Technické služby Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu...
Kolem tlakové výše nad východní Evropou začíná na naše území zesilovat příliv...
Mapa s předpovědí teplot na sobotu 1. srpna
Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...
34 fotografií
Vysoké teploty těchto dnů způsobují závažné choroby, kvůli nimž končí lidé v nemocnici nebo mohou i zemřít. Vedra představují velkou zátěž pro organismus, zejména pro srdce, cévy i plíce. V ohrožení jsou hlavně lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce či cév, napsal ve středu na webu přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) Vladimír Koblížek. V horkých dnech by podle něj neměli zapomínat na pravidelné užívání předepsané léčby.

„Venku panují tropické teploty a podle předpovědí nás čekají ještě teplejší dny. Vedra představují velkou zátěž pro organismus. Zvýšenou pozornost by tomu měli věnovat především senioři a lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce nebo cév,“ uvedl Koblížek.

Upozornil, že v současnosti jsou ve FN HK nejvíce zatížena oddělení interny, pneumologie a neurologie. „Nezapomínejte také na dostatečný pitný režim, omezte pobyt na přímém slunci a pokud můžete, vyhněte se fyzické námaze v nejteplejší části dne,“ uvedl Koblížek.

Česko zasáhla další vlna veder. Ve čtvrtek mají teploty překročit 35 stupňů Celsia, v pátek může být na některých místech i 40 stupňů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.