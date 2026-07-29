„Venku panují tropické teploty a podle předpovědí nás čekají ještě teplejší dny. Vedra představují velkou zátěž pro organismus. Zvýšenou pozornost by tomu měli věnovat především senioři a lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce nebo cév,“ uvedl Koblížek.
Upozornil, že v současnosti jsou ve FN HK nejvíce zatížena oddělení interny, pneumologie a neurologie. „Nezapomínejte také na dostatečný pitný režim, omezte pobyt na přímém slunci a pokud můžete, vyhněte se fyzické námaze v nejteplejší části dne,“ uvedl Koblížek.
Česko zasáhla další vlna veder. Ve čtvrtek mají teploty překročit 35 stupňů Celsia, v pátek může být na některých místech i 40 stupňů.