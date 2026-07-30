Zavřená zahrada
Možná překvapivě se v důsledku horkého počasí uzavře zahrada hlavního sídla české vlády Strakovy akademie. „Úřad vlády přistoupil k tomuto opatření s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků kvůli předpovědi velmi vysokých teplot, které mají o víkendu zasáhnout Českou republiku,“ uvedla instituce na svých webových stránkách.
Stinnější historické zahrady v centru Prahy spadající pod Senát nebo Pražský hrad však pobyt v zeleni i v následujících dnech návštěvníkům poskytnou.
Zrušeno, hlásí některé akce
Plánovaný koncert v Čelákovicích zrušila zpěvačka Anna K. „Moji milí, moc mě to mrzí, ale z důvodu hlášených extrémních veder a výstrah ČHMÚ jsme se rozhodli páteční koncert v Bistru Hamburg přesunout pro bezpečí všech,“ oznámila na sociální síti. Fanoušci o zakoupené lístky nepřijdou, zůstávají jim v platnosti na 26. září, na kdy zpěvačka stanovila náhradní termín akce. Samozřejmostí je i jejich možné vrácení.
Neuskuteční se ani připravovaný první ročník folkového festivalu Ivanovice na Hané, který měl proběhnout v sobotu. Podle organizátorů jsou důvodem tropické teploty, současně však přiznávají, že počet zakoupených lístků v předprodeji byl příliš nízký.
Ruší se také menší akce. Příkladem je tradiční posezení u táboráku, které pořádá ostravská příspěvková organizace Kultura Jih. „Protože chceme opékat jen buřty, ne vás, rozhodli jsme se akci přesunout na 14. srpna,“ napsali vtipně pořadatelé na sociální síti Instagram a dodali, že ve vedrech také nechtějí rozdělávat oheň.
Plány se mění, upozorňují pořadatelé
Změny čeká sobotní Turnaj Oktagon 92 na pražské Štvanici. „Počasí nám přeje, ale trochu moc,“ uvedl promotér akce v pořadu MMA Letem světem Ondřej Novotný. Protože se turnaj koná na otevřeném prostranství, organizátoři ho o půl hodiny posunou. Začínat tak bude v 18:30.
Také sobotní pardubické dostihy musely program přizpůsobit počasí. „Zdraví a bezpečnost koní i všech účastníků jsou pro nás prioritou. Proto jsme se po pečlivém zvážení rozhodli začít dostihový program dříve, než bývá obvyklé,“ uvedl ředitel závodiště Jaroslav Müller. Místo obvyklých odpoledních termínů se většina dostihů přesune na dopoledne, první dostih tak odstartuje už v 9 hodin ráno, poslední z osmi závodů ve 13:10.
Extrémní teploty nutí upravit program i profesionální sportovce. Tradiční dopolední tréninkovou jednotku předsunul prvoligový fotbalový klub Artis Brno o zhruba tři čtvrtě hodiny, i přesto byl však vliv teplého počasí na stadionu v Líšni znatelný. Mezi hráči se nicméně našla i jedna výjimka: „Cítím se jako doma,“ pronesl s úsměvem kapverdský fotbalista Papalelé.
Pozor na dopravu
Možné problémy se podle Českých drah dají očekávat na železnici. „Vážení cestující, vzhledem k očekávaným extrémním teplotám v následujících dnech, před nimiž varuje Český hydrometeorologický ústav, vás prosíme, abyste se i při kratších cestách vlakem vybavili dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užíváte. V případě možnosti využijte spoje na okraji dne, kdy teploty nedosahují nejvyšších hodnot,“ radí dopravce a upozorňuje, že vysoké teploty mohou mít vliv na provoz a omezení dopravy.
Vedra jsou rizikem také pro řidiče. „Vysoké teploty zvyšují únavu, zhoršují koncentraci, prodlužují reakční dobu a přispívají ke vzniku mikrospánku. Řidiči by rovněž neměli podceňovat výbavu vozidla pro případ, že se v dopravních omezeních vytvoří kolony,“ upozorňuje BESIP.
Města poté radí cestujícím využívat zejména klimatizované spoje, které si mohou dopředu přes aplikace vyhledat. Mnozí cestující si však často stěžují, že i v nich klimatizace mnohdy nefunguje.
Oázy chladu
Vysoké teploty bývají nepříjemné zejména pro obyvatele velkých měst, která proto přicházejí s nejrůznějšími opatřeními. Hlavní město sestavilo praktickou mapu takzvaných oáz chladu. Lidé v ní najdou přehled veřejně dostupných pítek, mlžítek, veřejně přístupných pump nebo míst vhodných ke koupání.
Obdobný seznam sestavilo i město Brno nebo západočeská Plzeň. „V centru Plzně a ve Chvojkových Lomech na Slovanech se nacházejí mlžítka, která se automaticky spouštějí při teplotách nad 26 stupňů. Místa byla vybrána záměrně tak, aby voda odtékala do okolní zeleně, kterou tak ve vedrech rovněž zavlažuje,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
Obyvatele měst osvěží dále přítomnost kropicích vozů v ulicích. „Kropení bude probíhat zejména v centru města a na páteřních komunikacích,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Olomouce Jan Hořejš. Kropit se bude například i v Liberci. „Technické služby v těchto horkých dnech vyjíždějí minimálně s jedním, případně se dvěma kropicími vozy,“ zmínila mluvčí tamního magistrátu Jana Kodymová a dodala, že k zahájení kropení města dochází při dosažení teploty 28 stupňů.
A práci navíc mají i městské zoologické zahrady. Nynější počasí je náročné zejména pro zvířata která jsou zvyklá na teploty padající hluboko pod bod mrazu. Tuny ledu zasypaly ve čtvrtek ráno například výběh ledních medvědů v Zoo Praha. Zahrady také návštěvníky prosí o pochopení kvůli prázdnějším výběhům. „Pokud některé zvíře během své návštěvy neuvidíte, nemusí to znamenat, že je expozice prázdná – pravděpodobně si jen užívá zasloužený odpočinek ve stínu nebo v klimaticky příznivějším zázemí,“ uvedla brněnská Zoo.
Klimatizované prostory
Na vlnu veder reagují i mnohé radnice. V metropoli ji veřejnosti zpřístupní například městská část Praha 3, 7 a 10.
I brněnská radnice tamním obyvatelům nabízí možnost ochladit se v Rytířském a Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí. Lidem jsou její historické prostory, které běžně slouží spíše reprezentačním účelům, otevřené od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 18 hodin. „Pro zájemce bude kromě chladnějších prostor připravena i voda pro občerstvení,“ láká mluvčí města Filip Poňuchálek. A vodu zdarma slibují i zástupci plzeňského magistrátu.
Klimatizované útočiště poskytne také například školní jídelna v Ostopovicích na Brněnsku. Pro zájemce bude otevřená ve čtvrtek i pátek od desíti dopoledne do šesti hodin večer.
Netradiční osvěžení
Pro ty, kteří nechtějí trávit čas na úřadech s klimatizací, nabízí města i originálnější místa, kde horka přečkat.
Například Praha 3 nabízí obyvatelům možnost zchladit se ve velkém sále Žižkostela, k dispozici zde bude i pitná voda zdarma a kostel bude otevřený ve čtvrtek a pátek vždy od 17. do 21. hodiny. A návštěvu kostelů nebo podzemích prostor doporučuje lidem i Brno.
Jihomoravská Kuřim dokonce plánuje stejně jako při předchozí vlně veder zpřístupnit zájemcům zimní stadion.
A opravdu osvěžující program si připravilo na pátek pro zájemce Jiráskovo koupaliště ve východočeském Náchodě. Ve 12:30 tu díky sněhu dovezeného ze zimního stadionu odstartuje letní koulovačka.