Velké vedro bude Česko sužovat také v neděli. Další týden teplota klesne, bude i pršet

Meteorologové očekávají, že v neděli budou teploměry ukazovat až 37 stupňů Celsia. Další týden teplota poklesne. Podle hydrogeologa horka z posledních dnů hladinu podzemních vod ovlivní jen minimálně.

Meteorologové předpokládají nedělní teplotu v Praze až 37 stupňů Celsia. „Pravděpodobnost takto vysoké teploty je téměř stoprocentní. Bude totiž vrcholit příliv velmi teplého vzduchu do Česka. Vzduch se k nám dostane z Afriky přes Španělsko a Francii,“ řekl František Šopko z Centrálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a dodal, že tepleji bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude zhruba o 2 °C chladněji.

V noci z neděle na pondělí mají být podle Šopka teploty od 16 do 20 stupňů Celsia. „Mezi nejteplejší místa v noci bude patřit prohřáté centrum Prahy,“ doplnil Šopko. Následující týden podle Šopka budou v pondělí na většině území Česka přeháňky. Poté podle předpovědi bude polojasno až jasno. Teploty ale budou nižší než tento týden, od 22 do 27 °C. Ve čtvrtek a v pátek se má oteplit a na víkend zase ochladit.

Vysoké teploty podle hydrogeologa Petra Čížka zatím nemají až tak velký vliv na hladinu podzemních vod. „Opravdu mělké podzemní vody se sice více odpařují a tím pádem klesá jejich hladina, ale u hlubokých podzemních vod je fázový posun, pokles se projeví zejména až na podzim,“ konstatoval Čížek. Podle Čížka je důvodem přirozený koloběh vody. Voda se totiž v podzemí pohybuje velmi pomalu, řádově v centimetrech za den. Mechanika úbytku a doplňování podzemních vod je tak velmi zdlouhavý a složitý proces. „Například vodu ve studnách nedrží kapilární síly, proto když uděláte díru dostatečně hluboko pod hladinu podzemní vody, tak se do ní ta voda vždycky stáhne,“ řekl Čížek.

Změna ale nastává u vody v puklinách v podzemí, ta je díky vzlínavosti tlačena směrem vzhůru proti směru gravitace. To je podle hydrogeologa také důvodem, proč trvá déle, než se vysoké teploty projeví i na úbytku podzemní vody hluboko v zemi. To, že se často úbytek vody projeví rychleji, než by měl, je podle hydrogeologa kvůli nesprávnému zacházení s vodou. „Spoustu vrtů se dělá na černo, bez těsnění a podzemní voda je pak vlastně vypouštěna do podloží,“ uzavřel Čížek.

Vzhledem k očekávaným 37 °C v Praze je možné, že tento týden znovu vyjedou kropicí vozy. Kropicí vozy objednává Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). „Máme pravidlo, že pokud jsou tři dny po sobě tropické teploty nebo alespoň 25 stupňů Celsia, tak od jedenácti dopoledne až do odpoledních hodin vyjíždějí kropicí vozy, rozhodujeme se podle údajů ČHMÚ, který nám vždy ráno pošle předpověď,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Obecně jsou v Čechách tradiční teplá místa v oblasti Poohří a Polabí. Vysoké teplotní průměry bývají i na jižní Moravě a bývá tam největší sucho. To ale trápí i oblast na západ od Prahy, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj nebo Pardubicko a Ostravsko.