Češi přišli na to, jak na dávkách vydělat. Sociální pracovník roku popisuje obcházení systému i chaos

„Aby se k němu přes všechny metodiky a směrnice dostala velmi smutná pravda těžkého žití čím dál většího počtu obyvatel této země,“ říká nositel ocenění, jež každoročně uděluje resort práce a sociálních věcí.

V rozhovoru pro Lidovky.cz otevřeně kritizuje sociální systém, kdy dle něj „někdo, kdo má chalupu za tři miliony, na ni dostane milionovou dotaci. Ale člověk, který si žádá o pomoc v hmotné nouzi, musí přiznat i to, že má v kapse dvě stovky. A kdyby měl zlatý řetízek po mamince, tak mu až sadisticky řekneme, ať ho prodá.“ Upozorňuje ale i na další problémy, jako jsou vyloučené lokality, radikalizace mladých Romů či exekuce. Pokud se systém nezmění, hrozí Česku dle Velemana sociální katastrofa.

Lidovky.cz: Žadatelů o dávky přibývá. Znát to bylo zejména na začátku roku, kdy vzrostl zájem o příspěvky na bydlení. Propadají se Češi do chudoby?

Ano. Třetinu úspor nám sebrala vysoká inflace. Politici sice říkají, že důchody dosahují nejvyššího procenta vůči průměrnému platu, to ale neznamená, že jsou penze vysoké. Došlo k obřímu propadu kupní síly průměrné mzdy. Ještě před čtyřmi roky činil průměrný příspěvek na bydlení kolem dvou tisíc korun, dnes je to šest tisíc. Někdo dostává i 12 tisíc, protože se musely značně zvednout cenové stropy. A kdyby si zažádali všichni, kteří mají na příspěvek na bydlení nárok, úřady práce by zkolabovaly.

Lidovky.cz: Jak podle vás příspěvek na bydlení funguje?