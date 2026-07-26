Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

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  11:12aktualizováno  11:12
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Hasiči dostali požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku pod kontrolou. Oheň v těžko přístupném terénu kontrolovali dobrovolní hasiči celou noc, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal. Škoda je přibližně milion korun.

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Bucifal v neděli ráno pro iDNES.cz potvrdil, že požár byl už v noci kontrolou. „Máme tu drony Plzeňského kraje, je tu i vyšetřovatel, budeme přesně mapovat rozsah požáru,“ sdělil šéf zásahu.

„Teď už dohašujeme viditelnější hoření, skrytá ohniska, terén se prokopává, abychom se dostali i do kořenových systémů,“ dodal. Nedokázal odhadnout, jak dlouho ještě hasiči na místě budou, jestli to bude den nebo dva. „To se nedá odhadnout,“ sdělil Bucifal.

Pracovníci polesí v neděli ráno upřesnili shořelou plochu ze sobotních tří na pět hektarů a škodu zvedli ze sobotního odhadu o čtvrtinu na jeden milion korun. Kořeny borovic i smrků jsou shořelé na celé ploše a kmeny jsou poškozené.

„Hasiči zasahují i ve strmém kopci, akorát si musí dávat pozor na pády. Bereme vodu z velhartického rybníka, což je hlavní horní stanoviště, i zespoda z potoka,“ uvedl velitel. Podle něj byl požár nahlášený v sobotu po 16:00.

„Hoří na kopci pod hradem při řece, kudy vede cyklostezka na Kolinec. Je to v hodně velkém kopci, dole je osm aut a další asi stejný počet je nahoře,“ řekl starosta Velhartic Michal Kopačka (nezávislý).

U ohně zasahuje zhruba 50 hasičů včetně specialistů s drony. „Teď zrovna střídáme lidi, kteří prováděli hasební práce v noci a najíždějí nové jednotky,“ řekl velitel kolem 09:00. Problém podle něj je, že v sobotu zasahovali hasiči u dalších dvou lesních požárů, ty ale byly menšího rozsahu. Vrtulník podle něj odletěl v sobotu kolem 20:30, kdy se zhoršily světelné podmínky.

Obec Velhartice pravidelně zásobuje požární jednotky jídlem a pitím. Spolupráce je dokonalá, uvedl.

„Lesních požárů na Klatovsku bylo letos spousta, ale tenhle je rozsahově i co se týče sil a prostředků největší,“ uvedl Bucifal. Navíc je ve Velharticích pro hasiče velmi nebezpečný terén. Kopec je strmý a hrozily pády.

Meteorologové v sobotu rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a střední Čechy. Na Klatovsku ještě zasahovali hasiči od 14:00 u menšího požáru v Opolenci, části Kašperských Hor, kde bylo přes 20 hasičů.

„Řešili jsme požár kombajnu v plném rozsahu na poli u Dnešic na jihu Plzeňska. A ještě jsme měli menší požár zahrady v Holostřevech na Tachovsku,“ řekl velicí důstojník hasičů pro Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko. Škoda shořelého kombajnu přesáhne milion korun.

Hasiči v Karlovarském kraji v sobotu podle mluvčího Patrika Žižky zatím hasili jen ohniště tři krát tři metry.

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v sobotu po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. (25. července 2026)
Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v sobotu po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. (25. července 2026)
Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v sobotu po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. (25. července 2026)
Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v sobotu po 20. hodině uvedli, že mají požár pod kontrolou. (25. července 2026)
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Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

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