Velikonoční Na lovu s cimbálem a svátky v Ulici
Velikonoční speciál soutěže Na lovu nabídne otázky inspirované velikonočními tradicemi a folklorem. Soutěžit budou Aleš Cibulka, Adéla Elbel, Emanuel Ridi a Petra Bučková. Výjimečným momentem bude živé vystoupení cimbálové kapely.
Sváteční nálada se nevyhne ani seriálu Ulice. Diváci se dozví, jaké překvapení nachystá Vanda pro malou Esterku a o co si letos koledují u Nyklů.
Od Velkého pátku až po Velikonoční pondělí se ve vysílání Novy objeví například komedie Dovolená s Andělem či Anděl na horách nebo pohádkové klasiky Ať žijí duchové! či Hrátky s čertem. Nejen dětské publikum potěší filmy Doba ledová 4: Země v pohybu nebo Kouzelná chůva Nanny McPhee.
V hlavním vysílacím čase pak diváky Novy čekají premiéry seriálů Sex O’Clock, kriminálky Odznak Vysočina nebo novinky Buldok z Poděbrad. Sobotní večer bude patřit premiéře vědomostní soutěže Superlov.
Velikonoční nabídku rozšíří také platforma Oneplay. Ta nabídne dobrodružný film Pokémon: Detektiv Pikachu, legendární seriál Sandokan: Malajský tygr, komiksového Aquamana nebo animovanou pohádku Pyšná princezna.
Pestrou nabídku připravily i další stanice. Nova Cinema uvede Madagaskar a Králíčka Petra, Spielbergův dobrodružný snímek Ready Player One: Hra začíná, thriller Sedm nebo biblický velkofilm Noe. Ve vysílání se objeví také filmová adaptace románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále.
Akční podívanou nabídne během svátků také Nova Action. Diváci se mohou těšit na pokračování kultovní sci-fi série Matrix Reloaded, válečný thriller Ponorka U-571, kriminální film Street Kings nebo dobrodružný snímek Meg 2: Příkop. Romantické Velikonoce obstará kanál Nova Lady s dramatem Gejša, komedií Jak ukrást nevěstu a novými epizodami seriálu Království.
Prima nabídne Rockyho i klasické pohádky
„O Velikonocích chceme každoročně udělat radost všem napříč věkovými kategoriemi. Jarní svátky jsou totiž tradiční svátky klidu a pohody trávené v kruhu rodiny. A právě na to jsme se zaměřili i při sestavování letošního velikonočního televizního programu. Ať už jde o pohádkovou klasiku s dětmi, velkolepé hollywoodské filmy, napínavé kriminální i sci-fi příběhy, českou klasiku, noční hororové snímky nebo fascinující dokumenty, u Prima stanic si jistě najde každý to své,“ popsala programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Po celé velikonoční svátky jsou na hlavní stanici Prima nachystány rodinné filmy i oblíbené seriály, jako například Hodíme se k sobě, miláčku, Přednosta stanice nebo Šest medvědů s Cibulkou. Páteční večer pak bude patřit pohádce Šíleně smutná princezna a soutěžní show Máme rádi Česko. Sobotní odpoledne diváky zavede do Ratibořic, kde na ně bude čekat Babička, večer se pak představí premiérový čtvrtý díl seriálu O lidech a koních.
Na pomlázku v programu pak nebudou chybět české klasiky, jako jsou Nebe a dudy, Limonádový Joe a O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Od Velikonočního pondělí se diváci také mohou těšit na další díly pořadu Prostřeno! Ve velikonočním programu pak nebudou chybět premiérové díly reality show Asia Express.
prima+ pak divákům nabídne komedii Dream Team, severské krimi Jeden den a thriller Hostitelka. Startovat bude také devítidílná série s Rockym. Na prima+ dorazí i Dálniční vrazi z L. A., Bradfordský kanibal i Vraždící dvojčata.
Prima COOL uvede film Mission Impossible – Fallout a na Velikonoční pondělí pobaví Prima Partička. Prima MAX si nachystala rodinné drama Spolu či filmy Nejhorší obavy, Podfukářky nebo 96 hodin.
Prima KRIMI oslaví osmé výročí vysílání například seriály Sběratelé kostí, Zločiny z vřesovišť či Vraždy v Brokenwoodu III. O romantiku se pak postará Prima LOVE filmem Láska na druhý pokus. Prima ZOOM v dokumentech zavede diváky do málo probádaných mořských hlubin i na světové železniční tratě.