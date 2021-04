Na covid se dívám jako na životní šanci, říká farář Jan Regner. Lidé podle něj získají nové schopnosti i zkušenosti

Praha Pandemie covidu přesunula na internet i církev. Je on-line víc než kdy dřív. Přenáší bohoslužby, lidé využívají přes internet také duchovní rozhovory nebo duchovní obnovu. „Ne všechno je ale přenosné,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz olomoucký farář Jan Regner.

Lidovky.cz: Letošní Velikonoce budou jiné. Rodiny by se neměly stýkat, mezi okresy je uzávěra, nemělo by se ani koledovat. Je to příležitost prožít svátky jinak, trochu duchovněji?

Svátky mohou být v této nové konstelaci hlubší než kdy jindy. Člověk není tolik rozptylovaný od podstatných věcí, což může být ku prospěchu, co se duchovního života a prožívání svátků týče. Pokud člověk omezí přísun podnětů a informací, možná i proto, že má nyní méně možností, může se opravdu soustředit na to, co je pro něho nejdůležitější, co mu dává smysl a naplnění. Kvůli omezením jsme se už v postní době učili střídmosti.