Velikonoce 2025: otevírací doba obchodů, kdy bude prodloužený víkend a co chystá policie

Velikonoční svátky letos do Česka dorazí až na konci dubna. Velikonoční neděle připadá na 20. den tohoto měsíce. Prodloužený víkend si proto lidé užijí od pátku 18. až do pondělí 21.4. Jako pomalu před každým svátkem by si lidé měli zkontrolovat otvírací dobu obchodů. A pro někoho šťastnou (pro někoho méně) tradicí spojenou s Velikonocemi bývají i kontrolní akce policistů.