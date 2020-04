Bez koledování, pomlázky a malovaných vajíček. Praha místo toho patřila běžcům či pejskařům

Praha Opatření proti šíření koronaviru ovlivnila v Praze Velikonoční pondělí. Lidé se museli obejít bez chození s pomlázkou a obdarovávání koledníků malovanými vajíčky. V pondělí se koledovalo především v úzkém rodinném kruhu. V prázdných ulicích Prahy taky byli ráno místo koledníků rekreační běžci a lidé venčící psy.

Ústřední krizový štáb již dříve vyzval, aby lidé upustili od návštěv příbuzných a doporučil komunikaci přes videoaplikace. „Čekám jen jednu dceru s vnoučaty, tolik jako jindy nás letos nebude. Po obědě se proto budu dívat na televizi,“ řekla matka pěti dětí z pražského Žižkova.



Dospělí by se měli obejít bez hromadného popíjení s přáteli. Školákům by v pondělí za normálních okolností skončily velikonoční prázdniny, ale zůstanou doma, protože v zemi nejméně do konce dubna potrvá nouzový stav. V České republice je Velikonoční pondělí dnem pracovního klidu. Otevřeny jsou drobné provozovny nebo kavárny a restaurace, prodávají přes výdejová okénka.

Několik desítek lidí navštívilo k soukromé modlitbě otevřený kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Měli při tom možnost svatého přijímání a zpovědi.

Tři dny, které Velikonočnímu pondělí předcházejí - tedy Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod velikonoční, jsou vyvrcholením křesťanského liturgického roku. Věřící si připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Letos kvůli zákazu shromažďování z důvodu pandemie koronaviru nemohli lidé chodit společně do kostelů a zúčastnit se mší. Sledovat je ale mohli včetně tradičního velikonočního požehnání papeže Městu a světu na internetu nebo v televizi.

K pondělku se už žádná křesťanská oslava neváže. Velikonoční pondělí patří převážně lidovým zvykům, které jsou spjaté s končící zimou a začínajícím jarem. Tradice rozdávání vajíček a mrskání pomlázkou je českou a slovenskou raritou. Velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera, který žil ve 14. století.

Policie řeší o velikonočních svátcích zvýšený počet přestupků proti nařízením zavedeným v souvislosti s koronavirem. Nejčastěji jde o shlukování ve skupinách a pití alkoholu či nenošení roušek. Kvůli porušování disciplíny v dodržování protiepidemických opatření o velikonočním volnu očekává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po následující sobotě a neděli nárůst počtu infikovaných koronavirem.