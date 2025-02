Situace se nelepší, války pokračují. Musíme být silnější, řekl Řehka

„Situace se nelepší. Válka na Ukrajině pokračuje, na Blízkém východě panuje napětí. Hrozba mezinárodního terorismu také nepolevila. Jediná adekvátní odezva na tyto výzvy je být silnější. A o to se snažíme. Udělali jsme mnoho konkrétních akcí, které posílily naši obranu. Chystáme se na boj, abychom se mu vyhnuli,“ zahájil velitelské shromáždění Řehka.

Podle náčelníka generálního štábu se armáda zbavuje ruské techniky. „Měníme staré ruské tanky za západní tanky Leopard. Máme osm vrtulníků Venom a čtyři bojové vrtulníky Viper, od Američanů dostaneme dalších osm kusů darem za pomoc Ukrajině,“ řekl Řehka.

Také ministryně obrany Jana Černochová si pochvaluje modernizaci armády. „Nastartovali jsem největší modernizaci armády. Prosadili jme zásadní garanci prostředků pro obranu. Ta byla, je a bude naší prioritou. Jsme odpovědní vůči dnešku i zítřku. Díky tomuto úsilí armáda může procházet modernizací, kterou zažila naposledy v 80. letech minulého století. Modernizace se týká pozemních i vzdušných sil, nezapomínáme na kybernetickou a vesmírnou doménu,“ řekla ministryně.

Černochová dále varuje, že dvě procenta HDP na obranu stačit nebudou. „Jsme si toho vědomi už dlouho, ale musí si to uvědomit i společnost, včetně politiků,“ podotkla šéfka resortu obrany.

Nedostatek vojáků

V armádě je v současné době necelých 24 tisíc vojáků. Podle Řehky je cílem mít do roku 2030 armádu o počtu 30 tisíc vojáků, do budoucna pak ještě o sedm tisíc víc. „Za loňský rok však přibylo jen 176 vojáků. Je jasné, že současným tempem potřebný počet lidí nezískáme. Je potřeba to změnit, budeme pracovat na analýze dosažitelnosti a udržitelnosti personálu,“ plánuje náčelník, který si pochvaluje také spolupráci s ukrajinskými vojáky.

Černochová dodává, že existuje několik možností, jak navýšit počet vojáků. „Občan se může stát vojákem z povolání nebo členem aktivní zálohy. Zájem občanů ale není takový, jaký bychom si přáli a potřebovali. Neexistuje jednoduché řešení, jak se s tím rychle vypořádat,“ uvedla ministryně, podle níž resort plánuje vytvořit komplexní analýzu a získat konkrétní doporučení, jak dlouhodobě čelit doplňování vojenského a civilního personálu.

Velitelské špičky se setkávají pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku. Na posledním podzimním velitelském shromáždění prostřednictvím videovzkazu vystoupil také prezident Petr Pavel.

Loni na únorovém setkání nejvyšších armádních představitelů Řehka s Černochovou zdůrazňovali úmysl dál podporovat Ukrajinu i nutnost Česka být aktivní a plnit závazky vůči Severoatlantické alianci (NATO). Řešili také potřebu zlepšení náboru vojáků.