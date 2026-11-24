Bezpečnostní situace podle Hlaváče zůstává vážná. Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině a svými aktivitami chce otestovat soudržnost Severoatlantické aliance (NATO). Jeho hybridní působení se rozšířilo do všech evropských zemí a nabývá na intenzitě.
Kybernetické útoky, dezinformační kampaně či pokusy o ovlivňování veřejného mínění podle Hlaváče nejsou hrozbou budoucnosti, ale součástí současné reality. Armáda se proto musí soustředit na dvě základní oblasti, a to na schopnost bezprostředně reagovat na krize a hrozby a na dlouhodobý rozvoj svých schopností. Pokud nastane mimořádná situace, občany podle něj nebude zajímat, jaké má armáda podmínky, ale zda je připravena.
Armáda musí podle náčelníka generálního štábu pokračovat v modernizaci, zavádět nové technologie, posilovat protivzdušnou obranu, rozvíjet těžkou a střední brigádu a připravovat se na charakter budoucích konfliktů. Současně musí plnit závazky, které na sebe Česko převzalo v rámci kolektivní obrany. České jednotky jsou součástí aliančních obranných plánů a plnění závazků má podle Hlaváče dopad na celou alianci. Zajištění okamžité připravenosti armády i její další rozvoj přitom podle šéfa armády vyžaduje dostatek peněz.
Vláda schválila zapojení Česka do druhé fáze programu SAFE
Na velitelském shromáždění dnes promluvil také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který uvedl, že vláda schválila zapojení Česka do druhé fáze evropského programu Security Action for Europe (SAFE). Ten umožňuje čerpat půjčky na pořízení vojenského vybavení. Konkrétní projekty či výši částky nezmínil.
Dnešní velitelské shromáždění je věnováno především úkolům armády na rok 2027. Nejde ale podle Hlaváče pouze o plánování na příští rok, nýbrž také o současnou připravenost armády reagovat na krize, které mohou nastat v nejbližší době.
Nová Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 počítá s obrannými výdaji ve výši dvou procent HDP do roku 2029 a s jejich růstem až od roku 2030. V nejbližších třech letech mají dostupné prostředky umožnit především financování již zasmluvněných projektů a zajištění běžného chodu armády.
Velitelské shromáždění se koná pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje především na stanovení úkolů a priorit na následující rok, únorové na vyhodnocení předchozího roku. Hlaváč na něm dnes poprvé vystoupil ve funkci náčelníka generálního štábu. S projevem vystoupí také prezident Petr Pavel.
|
2. listopadu 2026