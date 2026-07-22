Symbolická změna velení, nad Prahou cvičně proletí gripeny. V kolik hodin?

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  7:07aktualizováno  7:07
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Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Letouny JAS-39 Gripen českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
Letouny JAS-39 Gripen českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
Nízký průlet letounů JAS-39 Gripen nad hlavní drahou Letiště Václava Havla....
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Velitelství pro operace Armády ČR dnes symbolicky změní velení. Generálporučík Václav Vlček ho na pražské Vítkově předá generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen.

Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen.

Vlček stojí v čele Velitelství pro operace od srpna 2023, předtím byl zástupcem velitele. Loni byl povýšen na generálporučíka. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Na generálmajora byl povýšen rovněž loni.

Velitelství pro operace bylo zřízeno v roce 2020. Odpovídá za plánování, nasazení, řízení a zabezpečení ozbrojených sil ČR v operacích.

18. září 2025
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