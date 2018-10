Velká jména, malé zisky. Známé tváře, které pohořely v prvním kole senátních voleb

PRAHA Senátní souboje tradičně přitahují osobnosti, pro které může horní komora sloužit jako start politické kariéry, pro jiné může naopak posloužit jako její resuscitace. V letošních senátních volbách pár takových uspělo, celá řada jejich kolegů ale dopadla neslavně.

Neúspěšný kandidát na prezidenta, hudební producent a skladatel Petr Hannig se zkoušel do Senátu probojovat z více než stotisícové Prahy 8, kde ale nezaujal ani tisíc voličů a skončil pod vlajkou strany Rozumní na 2,19 procentech. Spolu s ním se objevil v souboji o senátorské křeslo za osmou městskou část metropole bratr Tomia Okamury Hayato. Ten šel do voleb jako kandidát KDU-ČSL a přestože dosáhl výrazně lepšího výsledku než Hannig, na postup do druhého kola mu 11,74 procent nestačilo.



V další pražské části usilovala o místo v Senátu kontroverzní tvář pražských komunistů Marta Semelová. Učitelka základní školy chtěla rozšířit šestičlenný senátorský klub, který KSČM složila společně se Stranou práv občanů a Severočechy. „Rudá Marta“ však na Praze 12 dosáhla výsledku jen těsně pod čtyři procenta a poté, co neobhájila mandát ve sněmovně, se nepodívá ani do druhého kola senátních voleb.

Dvanáctá městská část hostila také senátorského kandidáta Aleše Gerlocha, bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Profesor práva přitáhl pozornost letos v srpnu poté, co prohlásil, že by česká ústava měla obsahovat upřesnění, že Česká republika je zemí českého národa. Voliči v Praze na to ale zřejmě neslyšeli, Gerlochovi nadělili jen málo přes devět procent a odkázali ho tak na čtvrté místo.

Jen mírně lépe si vedl bývalý prezidentský poradce Václava Klause Ladislav Jakl, kterého na Praze 2 do senátorského souboje vyslala SPD. V Jaklově senátním obvodě ale dominoval Marek Hilšer se 44 procenty, Jakl skončil až pátý s 2 159 hlasy a 6,37 procenty.

David Rath, bývalý ministr zdravotnictví, se po korupčních skandálech pokoušel o návrat do vysoké politiky v Litoměřicích. Pod hlavičkou strany Česká suverenita se však do Senátu nepodívá. Bývalý středočeský hejtman, kterého policie přistihla se sedmi miliony korun v krabici od bot, skončil na příznačném sedmém místě s necelými pěti procenty.



Jeho bývalý kolega z vedení sociální demokracie Jiří Paroubek si svůj comeback naplánoval v Ostravě, kde mu k sesbírání podpisů pomohla místní buňka ČSSD poté, co vedení strany jeho kandidaturu do Senátu zamítlo. Bývalý premiér se vyšplhal lehce pod sedm procent a v souboji o Senát skončil v obvodu Ostrava - město až sedmý.

S Paroubkem svedl souboj také entomolog z Jihočeské univerzity Martin Konvička, který nechvalně proslul svými výroky o namletí muslimů do masokostní moučky či svou simulací teroristického útoku v Praze. Jeho antimuslimská rétorika však Ostravany neoslovila, Konvička skončil s 4,26 procenty šestý.

Kromě Ratha a Paroubka si boj o Senát zkusil i jiný politik s vládní zkušeností. Ivan Pilný usedl ke konci Sobotkovy vlády do křesla ministra financí místo svého stranického šéfa Andreje Babiše. Pilný se o post senátora ucházel na Praze 12 a ze všech výše zmíněných si vedl nejlépe. Od voličů obdržel solidních dvanáct a půl procent a skončil třetí, od postupu do druhého kola senátních voleb ho dělily čtyři procenta.