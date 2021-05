Velká očkovací centra by podle ministra Vojtěcha měla fungovat nejméně do srpna

Praha Velká očkovací centra by měla fungovat nejméně do srpna, řekl poslancům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Potom by stát podle něho měl více spoléhat na praktické lékaře a na menší očkovací místa v nemocnicích.

Někteří poslanci se v debatě pozastavovali nad tím, že ani nyní nemá řada starších 70 let konkrétní termín k očkování proti covidu-19, byť se zaregistrovali.



„To považuji za určité selhání a velmi těžko se mi jako lékaři, když se mě na to pacienti v ordinaci nebo v nemocnici, kde pracuji, ptají, velmi těžko se jim to odůvodňuje,“ uvedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury je tento stav velkou chybou a stát by se měl v prvé řadě zaměřit na doočkování zájemců ze starších věkových kategorií. Termín zatím podle něho nemá 100 000 lidí starších 70 let.

Vojtěch ale uvedl, že nejde o lidi, kteří by čekali jen na první termín. „V tom čísle jsou i lidé čekající na druhý termín. Takové mám informace od kolegů,“ řekl. Protože se nyní budou více očkovat druhé dávky, očekává prodloužení čekacích lhůt na dávky první.



Od poslanců zaznívalo, že zatímco na počátku nebyla očkovací strategie připravena dobře, nyní se již očkování rozběhlo. „Bohužel stále ten segment praktických lékařů ještě nefunguje tak, jak by fungoval mohl,“ míní Kaňkovský.

Vojtěch uvedl, že je připraven s praktickými lékaři jednat. „Záleží na jejich ochotě, nikdo je k tomu nemůže reálně donutit. Věřím, že dohodu najdeme,“ řekl. V souvislosti s možným evropským schválením očkování lidí nad 12 let místo nynějších 16 let vakcínou firmy Pfizer/BioNTech Vojtěch do budoucna počítá s případným zapojením praktických lékařů pro děti a dorost. „Myslím, že je namístě uvažovat i o vakcinaci této mladší generace. Ale znovu říkám, čekáme na stanovisko evropské lékové agentury, jak se k tomuto postaví,“ dodal.



Sněmovna požádala vládu o aktualizovanou strategii očkování, o rozbor zajištění očkovacích kapacit pro druhou polovinu roku a o informaci o krocích k přeočkování obyvatel proti covidu-19 včetně zajištění vakcín a dostatečného počtu očkovacích míst. Poslanci také chtějí zprávu o úpravě kampaně k podpoře očkování tak, aby byla efektivní.

Při sněmovní debatě vyvstaly i spory. Kvůli rozdílným pohledům na koronavirus i na očkování označil nezařazený poslanec Lubomír Volný Kaňkovského za lháře. Lidovecký poslanec poznamenal, že od Volného to nebere jako urážku, ale jako vyznamenání. „Je to přesně, jak jste řekl. Pokud vás takovýto člověk nazve lhářem, je to vlastně pochvala, rozhodně ne neúcta,“ zastal se Kaňkovského Ondřej Veselý (ČSSD).