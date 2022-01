Velké stavby dostanou ‚turboúřad‘. Vznikne speciální orgán pro budování dálnic či elektráren

Klíčem ke zrychlení by podle Bartoše mělo být to, že speciální úřad bude mít ve svých útrobách zabudované některé orgány, u nichž by jinak musel o potřebné razítko žádat. Strukturou by tak měl připomínat „obecný“ stavební úřad, jen s celostátní působností. „Jinými slovy, SSÚ si nebude vyžadovat stanoviska jiných úřadů, ale řadu těchto vysoce specializovaných otázek si posoudí sám,“ vysvětlil webu Lidovky.cz Bartoš. Ze stavebního řízení by tak byly vyňaty některé stavební úřady v rámci obcí.