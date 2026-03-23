Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Přímé škody na vybitých slepicích spolu s náklady na likvidaci chovu, kafilerii či očistu areálu se podle Pozdílka blíží 100 milionům korun. Dalších přibližně 200 milionů korun tvoří ztráty na více než půlročním výpadku produkce.
Podnik při denní snášce kolem 200 tisíc kusů vajec a ceně za vejce přibližně pět korun získával denně hodnotu na úrovni jednoho milionu korun.
Firma bude žádat stát o kompenzaci. „Zatím nevíme, v jaké výši bude stát plnit,“ uvedl Pozdílek. Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.
Své zákazníky firma po dobu výpadku zásobuje vejci od jiných českých drůbežáren, část dodávky zajistila vejci z dovozu. „Dodávky vajec jsme nekrátili, zajistili jsme náhradní zdroje,“ řekl Pozdílek. Dříve uvedl, že podnik stojí na pevných základech a tragédii ustojí.
Aktuálně firma stále pracuje na očistě a mytí drůbežárny. Používá například horkou tlakovou vodu a chemikálie. Po prvních kuřicích v srpnu by podnik měl do hal nastěhovat další kuřice v polovině září a v polovině října.
Ptačí chřipku veterináři v chovu v Kosičkách potvrdili 19. února. Hasiči pak chov mezi 23. a 27. únorem zlikvidovali. Šlo o druhou největší likvidaci drůbeže v Česku. Největší byla v lednu 2023 v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo zlikvidováno 742 tisíc slepic. Kvůli ptačí chřipce byl chov v Kosičkách vybit již na jaře 2021, tehdy v něm bylo asi 170 tisíc slepic.
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách má padesátiletou tradici. Firma asi s 60 zaměstnanci měla v roce 2024 tržby 200 milionů korun a vykázala zisk 25,5 milionu korun. Vlastníky společnosti jsou čtyři zemědělské podniky z regionu v čele s Agropodnikem Humburky.
Ptačí chřipka v Česku letos zatím od poloviny února zasáhla osm velkochovů. Vybito v nich bylo asi 89 tisíc kachen v chovech podniku Perena a 236 tisíc slepic Kosičkách. Z osmi ohnisek veterináři zaznamenali sedm na Hradecku a jedno na Nymbursku u hranic s Hradeckem. Ohniska jsou od sebe vzdálená do 18 kilometrů.