Velký flek na mapě pomůže pacientovi v chytré karanténě si vzpomenout, šmírování nehrozí, říká expert

Sledování pohybu kvůli chytré karanténě? Data od mobilních operátorů dostáváme v kvalitě fleku na mapě v rozměru obce. Pomocí těchto fleků vám operátor v call centru připomene, kde jste se pohyboval. Bez vzpomínkové mapy a dat od operátorů byste si na některé kontakty třeba ani nevzpomněl. Nemáme ale šanci zjistit, kde bydlíte a kudy se pohybujete, jsou to opravdu jen fleky v mapě. Neříkají nám, ani koho jste potkal, to nám musíte říct vy, vysvětluje Petr Šimeček (na snímku vpravo spolu se svým kolegou z firmy Keboola Pavlem Doležalem). Z těchto dat se pak vyrobí vzpomínková mapa, kterou dostane hygienik. „Z dat vyrobíme obrázek, neposíláme hygienikovi data, takže je nikdo nemůže dát do žádných souvislostí a podobně. Název vzpomínková mapa je naprosto výstižný,“ dodává Šimeček. | foto: Archiv P.Šimečka