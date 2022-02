Zatímco loni činila suma neinvestičních dotací podnikatelům skoro 95 miliard, pro letošek to bude bezmála 66 miliard. Rozdíl z roku na rok dělá minus 29,2 miliardy, oproti rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) jsou to necelé dvě miliardy. Bylo by to víc, kdyby nebylo provozní covidové podpory pro byznys a kdyby se do kapitoly ministerstva dopravy nepřesunulo 5,5 miliardy subvence pro železnice a na opravy nižších silnic, jež se dřív zaúčtovávaly jinak.