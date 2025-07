Obří výpadek elektřiny ochromil velkou část Česka. V pohotovosti krizový štáb

„Došlo k výpadku vedení V411 a následně ke vzniku ostrovního provozu na severu a východě Česka. Část přenosové soustavy je bez napětí, událost postihla i větší část rozvoden přenosové soustavy. Příčiny se zjišťují, energetici ČEPS intenzivně pracují na obnově dodávek elektřiny,“ sdělil iDNES.cz Lukáš Hrabal, mluvčí ČEPS.

Kvůli rozsáhlým problémům je v pohotovosti Ústřední krizový štáb, sdělil premiér Fiala. „Zjišťujeme příčiny a problém řešíme,“ uvedl.

Společnost Pražská energetika (PRE) řeší výpadek na chodovské rozvodně ČEPS, technici pracují na opravě.

„Hlášený výpadek na velmi vysokém napětí. Problém není na straně PRE, ale zkrátka neteče to do Prahy z nadřazené přenosové soustavy. Měl by být vyřazen pravý břeh Vltavy. V tuhle chvíli nevíme přesnou příčinu, ale s kolegy zjišťujeme právě na ČEPS,“ řekl mluvčí energetické společnosti Karel Hanzelka.

Výpadky hlásí ovšem i lidé ze severních či východních Čech, například z Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého kraje. Naopak druhé největší město v zemi Brno potíže s proudem nehlásilo.

V Praze se zastavilo metro i tramvaje, ve vestibulech bylo jen přítmí, hromadná doprava zůstala výrazně ochromená. Krátce po poledni se ale opět začala rozjíždět, včetně podzemní dráhy.

Potíže jsou cítit i na železnici. „Elektrická energie je důležitá pro trakční vedení, proto to ovlivňuje i železniční dopravu. Evidujeme v celé republice výpadky, nejvíce asi na severu Čech. V tuto chvíli sbírám informace, kde přesně, ale postihlo to prakticky celou republiku,“ řekl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

V postižených oblastech se uzavřely mnohé obchody, nefungují ani bankomaty.

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč sdělil, že kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny vyjíždějí k většímu počtu lidí uvězněných ve výtazích. „Máme nyní kvantum případů, kam nyní vyjíždíme různě po Praze právě tady z těch důvodů,“ řekl mluvčí. Mají také velké množství hlášení o kouři z budov kvůli spínání dieselagregátů.