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U Velvar se kvůli jízdě v protisměru čelně srazila dvě auta. Zranilo se šest lidí

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  21:46aktualizováno  21:46
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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

U Velvar na Kladensku se v neděli večer čelně srazila dvě osobní auta, šest lidí utrpělo zranění. Silnice I/16 musela být uzavřena, informovaly mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a záchranné služby Monika Nováková. Nehoda se stala kolem 18:30.

Jedno z aut jelo podle Richterové od Velvar směrem na Slaný a z neznámých důvodů přejelo do protisměru, kde se srazilo s dalším vozem. Původně záchranáři informovali o dvou zraněných, později jejich počet zvýšili na šest.

„Máme v péči dva pacienty se středně těžkým poraněním, vezeme je do motolské nemocnice,“ uvedla Nováková. Další čtyři pacienty záchranáři převezli k vyšetření do nemocnice ve Slaném. Účastníkem nehody bylo podle Richterové i dítě, které z preventivních důvodů také skončilo v nemocnici.

Podle prvotních informací začalo jedno z aut po nárazu hořet. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se to ale nakonec nepotvrdilo. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní.

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