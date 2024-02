Evropští velvyslanci se Ukrajině složili na zbraň proti dronům. Ochrání i prezidenta

„Deset let ruské agrese a dva roky invaze způsobily, že Ukrajinci musí trpět každý den. Z hloubi našich srdcí doufáme, že tato malá pomoc od nás pomůže zachraňovat životy,“ řekl litevský velvyslanec v Praze Laimonas Talatkelpša, který zbraň v pátek dopoledne slavnostně předal nyní nejvyššímu zástupci Kyjeva v Česku - ukrajinskému chargé d’affaires Vitaliji Usatému. „Ruský dron může nést výbušninu, takže zbraň určitě pomůže ochránit lidský život nebo infrastrukturu,“ doplnil Talatkelpša.

Usatyj všem diplomatům poděkoval a zdůraznil, že kontinuální pomoc je pro Ukrajinu velmi důležitá. „Když držíme spolu, nikdo nás nemůže porazit,“ dodal. Dar je podle něj především symbolický.

Vybraní diplomaté si následně vyzkoušeli držení zbraně. „Je celkem těžká,“ poznamenala například slovenská velvyslankyně Ingrid Brocková.

Velvyslanci 17 států (Německa, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska) chtěli upozornit na to, že Ukrajina i po dvou letech válčení stále potřebuje podporu a každá pomoc se počítá. Zařízení proto nakoupili za své vlastní peníze.

Na otázku, kolik peněz zbraň stála, německý velvyslanec Andreas Künne odpověděl, že dost na to, aby všichni diplomaté byli schopni zbraň obstarat. „Vždy jsme plni slov o tom, že by se Ukrajině mělo pomáhat, ale je potřeba slova převést do činů,“ sdělil.

Zmíněný přístroj byl vyroben i zakoupen v Litvě. Jde o přenosnou zbraň proti dronům typu EDM4S SkyWiper a chránit bude třeba i prezidenta Volodymyra Zelenského.

Loni skupina diplomatů Kyjevu darovala elektrický generátor. Podle Künna tak jde už téměř o tradici. „Doufáme, že tato tradice velmi brzy skončí a budeme se moci v pomoci posunout k podpoře rekonstrukce Ukrajiny,“ uvedl.

Ukrajina si v sobotu 24. února připomene 10. výročí ruské anexe Krymu a druhý rok od invaze Moskvy na východní území země. Symbolická materiální pomoc velvyslanců přichází v době, kdy dodávky zbraní na Ukrajinu ze západních zemí váznou. Kyjevu aktuálně chybí zejména munice.

Právě v pátek 23. února, kdy velvyslanci dárek pro Kyjev předali, Rusko na Ukrajinu během noci vyslalo bezmála tři desítky dronů. Útoky mířily také na přístavní město Oděsa a Dnipro, kde si vyžádaly nejméně tři mrtvé a několik zraněných.