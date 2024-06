Jižní Korea pomůže ukrajinským dětem v Česku. Na jejich začlenění do společnosti věnuje miliony

„Korejská vláda se rozhodla poskytnout dar ve výši 2,5 milionu amerických dolarů. Jsem vděčný, že se prostřednictvím tohoto partnerství s UNICEF můžeme připojit k úsilí české vlády a podpořit ukrajinské děti a mládež. I nadále hodláme úzce spolupracovat s Českem na podpoře Ukrajiny a poskytování pomoci jejímu obyvatelstvu,“ uvedl ambasador.

Soul prostřednictvím UNICEF podpoří osmnáct integračních center, která po celém Česku zajišťují podporu uprchlíkům z Ukrajiny, a to včetně péče o duševní zdraví a psychosociální péče, právního poradenství, herních a vzdělávacích aktivit pro malé děti a individuální podpory. Dalším z cílů partnerství je podle velvyslance snaha oslovit na deset tisíc ukrajinských studentů a zajistit jim přístup k inkluzivnímu vzdělávání. Prostřednictvím programu Cesty zároveň získají podporu i ti, které čeká přechod do zaměstnání.

„Základem společného úsilí je odhodlání zajistit, aby každé dítě a rodina měly podporu, kterou potřebují k překonání traumatu z vysídlení a k dalšímu vzdělávání a rozvoji svého plného potenciálu. Investice do dětí a mládeže jsou pro budoucí obnovu Ukrajiny klíčové,“ uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice.

Partnerství mezi Jižní Koreou a UNICEF bylo zpečetěno v minulých dnech v Brně, kde korejský velvyslanec spolu s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Lukášem Dubcem a Yulií Oleinik navštívil Centrum pro cizince Jihomoravského kraje. Setkali se zde s ukrajinskými dětmi a rodiči a také se sociálními pracovníky, kteří podporu poskytují.

„Většina ukrajinských rodin, které přišly do Česka, doufala, že se budou moci brzy vrátit do své vlasti. Místo toho se nyní snaží vybudovat si zde život, což není vůbec jednoduché. Podpora, kterou můžeme nadále těmto rodinám a zejména jejich dětem poskytnout, je velmi vítaná,“ zdůraznil Dubec.

Integrační centra, do nichž korejské peníze poputují, nabízejí například i kurzy češtiny, právní a sociální poradenství, sociokulturní přednášky, multikulturní aktivity a adaptačně-integrační kurzy. Některé jejich aktivity jsou otevřené nejen cizincům, ale i institucím a široké veřejnosti.

Ukrajinští školáci

Česko je dlouhodobě státem EU, který hostí nejvíce ukrajinských utečenců v přepočtu na velikost populace. Podle údajů ministerstva vnitra jich v květnu v zemi pobývalo bezmála 350 tisíc. Čtvrtinu z toho tvoří děti do 17 let. Podle ministerstva školství tvoří právě Ukrajinci nejpočetnější skupinu dětí cizinců v regionálním školství. Do českých škol jich chodí na padesát tisíc, například v základních školách se podle ministerstva vzdělává více než 37 tisíc ukrajinských uprchlíků, do mateřských škol jich chodí kolem sedmi tisícovek. Na střední školy pak kolem pěti tisíc.

Většina se podle dat ministerstva vzdělává ve veřejných školách, tedy těch, které zřizují kraje či obce. Nejvíce ukrajinských dětí se vzdělává ve školách v Praze a ve Středočeském kraji. Naopak nejméně jich chodí do škol v Olomouckém a Zlínském kraji.