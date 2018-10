Velvyslanec je někdy jako zpovědník, říká ten britský v Praze Nick Archer

Praha Premiér Andrej Babiš se příští týden setká v Londýně s premiérkou Theresou Mayovou. Podle britského ambasadora v Praze Nicholase Stewarta Archera budou mluvit nejen o brexitu, ale i ­o ­vztazích po něm: o bezpečnosti, aktivitách Ruska či migraci. Rozhovor s Nickem Archerem, který vychází v sobotních LN, připravili Veselin Vačkov a Jan Klesla.

LN: Premiér Babiš po minulém summitu prohlásil, že není rád, jak se vyvíjejí jednání o brexitu, a byl by dokonce pro nové referendum. Jak se díváte na takový komentář od českého předsedy vlády a je něco takového vůbec možné?

Naprosto chápu, proč to řekl, a dokonce vítám sentiment, který je za tím. Překážky pro potenciální druhé referendum jsou ale velké a nejsou jen praktické a zákonodárné. Důležité je porozumět náladě v Británii. V historii EU jsme viděli tři opakovaná referenda, dvě v Irsku a jedno v Dánsku. A pokaždé to Britové vnímali tak, že vůdci EU položili lidem otázku, a když dostali odpověď, která se jim nelíbila, položili ji znova, aby dostali tu pro ně správnou. Dovedete si představit, že v současné atmosféře by na opakovaně položenou otázku mohli lidé reagovat velmi, velmi negativně. Naprosto chápu, proč se přátelé ptají, jestli nechceme zopakovat referendum, ale překážky jsou tak velké, že to vláda neudělá.

LN: Premiér Babiš se setká s premiérkou Mayovou příští týden přímo v­ Londýně, o čem budou hovořit?

Samozřejmě bude jedním z témat brexit a pokračování ve vyjednávání po summitu EU tento týden. Pak je tady ale řada témat takříkajíc pobrexitových, o kterých je potřeba mluvit. Jak budou vypadat naše další vztahy, na čem budeme dále spolupracovat, jaké problémy budeme muset překonávat. Jednou z ­nich je jistě migrace, dále pak bezpečnost a zvláště ruská aktivita v ­Evropě. Tento týden jsme měli v Praze významnou delegaci britských vědců a je důležité, aby naši premiéři vyzdvihli právě tento typ spolupráce. Samozřejmě jsou mimořádně důležité obchodní vztahy, a­ to jak při jednání o­ brexitu, tak po něm. Pokud bude například těžší prodat škodovku na britském trhu, bude tratit jak britský zákazník, tak výrobce i dělník v Mladé Boleslavi. Chceme podporovat a rozšiřovat vzájemný obchod a investice a předpokládám, že v tomto ohledu to bude velmi plodné setkání.

LN: Jednou z priorit české vlády je dopad brexitu na české občany žijící a­ studující v Británii. V jaké se ocitnou pozici?

Ano, to je rozhodně jedno z hlavních brexitových témat a premiérka Mayová už dvakrát zopakovala naše jednostranně dané záruky. Do skončení přechodného období do konce roku 2020 bezpodmínečně zachováme stejný přístup každému do Velké Británie. Ujistila občany EU včetně těch českých, že nebudou ohroženi ani v případě, že by nakonec nedošlo k dohodě. Česká vláda to přivítala a chceme s ní mluvit o tom, jestli nám může tuto nabídku záruk opětovat. Myslíme si, že je to v kompetenci národních států a nemusí to rozhodovat Brusel. V Británii žije až sto tisíc Čechů, tedy víc než přibližně osm a půl tisíce Britů v Česku, nemusí se ale nikde registrovat, takže to nevíme přesně. Nemyslím si, že jsou v našich dvou zemích jakékoliv problémy s občany té druhé. Češi v Británii jsou často na vysoce kvalifikovaných pozicích a chceme, aby zůstali.