Na Valné shromáždění OSN do New Yorku pojede s Pavlem i Macinka, řekl velvyslanec

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  7:19aktualizováno  7:19
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Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. (20. listopadu 2025) | foto: Kancelář prezidenta republiky - Zuzana Bönisch

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek
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Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
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Na Valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V rozhovoru s ČTK to řekl nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. Macinka se podle něj zúčastní i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu, s níž česká armáda dlouhodobě spolupracuje, uvedl velvyslanec.

Pro ministry zahraničí je Valné shromáždění OSN zejména o bilaterálních setkáních, míní diplomat. „Sjede se tam celý svět, takže pro ministra Macinku to bude příležitost setkat se se svými protějšky, zejména s těmi mimo ten euroatlantický prostor, se kterými se často nepotkává,“ uvedl o Valném shromáždění OSN. Na transatlantickou večeři pak dostávají pozvánku nejen ministři zahraničí z členských států NATO, ale účastní se jí i zástupci zemí v euroatlantickém regionu, kteří nejsou členy aliance.

Českou delegaci na Valném shromáždění OSN povede Pavel, což vláda schválila v červnu. Cesta hlavy státu do USA včetně pracovní návštěvy Nebrasky potrvá podle rozpisu vládních letů od 20. do 24. září. „My jsme jediná země na světě, která má spolupráci ne s jednou, ale se dvěma Národními gardami, tedy v Nebrasce a v Texasu,“ poznamenal Kulhánek. Kromě návštěvy gardistů se Pavel v Nebrasce sejde s místními představiteli a zástupci české komunity.

Národní garda států Texas a Nebraska udržuje od roku 1993 vojenské vztahy s Českou republikou v programu, který spojuje americké státy s jednotlivými zeměmi za účelem společného výcviku. Prostřednictvím iniciativy, která vznikla v roce 1991, uzavřely Spojené státy více než 100 partnerství s přibližně 115 zeměmi a ČR byla jednou z prvních.

USA by měl letos navštívit i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Plánuje tam přiletět na druhý ročník česko-amerického fóra o obraně a bezpečnosti (Czech-US Defense and Security Forum), sdělil Kulhánek. Do konce roku tam zavítá také ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), který povede delegaci českých podnikatelů se zaměřením na zelené technologie a zpracování odpadů.

Na dotaz o možnosti budoucí návštěvy českého premiéra v Bílém domě velvyslanec odpověděl, že by bylo potřeba sladit kalendáře Andreje Babiše (ANO) i amerického prezidenta Donalda Trumpa, což může být náročné. Rovněž by bylo třeba definovat témata případné schůzky. „Samozřejmě pokud tohle se podaří, tak já nevidím důvod, proč by se ta schůzka nemohla uskutečnit, ale říkám, tam ještě nejsme,“ řekl s odkazem na to, že do role ve Washingtonu teprve nastupuje a ještě není ve Spojených státech.

V březnu 2019 Trump přijal Babiše v Bílém domě. Americký prezident loni v prosinci gratuloval Babišovi ke jmenování předsedou vlády na sociálních sítích a nedlouho poté spolu lídři telefonicky hovořili. Osobně se setkali na červencovém summitu NATO v Ankaře.

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Na Valné shromáždění OSN do New Yorku pojede s Pavlem i Macinka, řekl velvyslanec

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