Velvyslanec Stropnický: Stát má očkovat a nezdržovat se debatami. V Afghánistánu se podle něj ‚neprohrálo‘

Lidovky.cz: Jak se Izraelci dívají na dění v Afghánistánu?

Izrael má v blízkém okolí hodně nepřátel čili se na to dívá pozorně. Především z hlediska úlohy Íránu, jenž je k Izraelcům dlouhodobě nepřátelský. Izrael opakovaně a naléhavě apeluje na mezinárodní společenství, aby íránský jaderný program bralo vážněji. Podle některých verzí je otázka dvou měsíců, než Íránci budou mít svou jadernou bombu, měkčí odhady hovoří o dvou letech.

Bavíme se stále o obohacování uranu a hlavicích, ale nic jim nebrání vyrábět jejich nosiče. Ty už jsou připravené. To by nemělo zapadnout. Ani Evropa by v takovém případě nebyla zcela prosta ohrožení. Zkrátka k Afghánistánu: Izrael nemůže spektrum svých citlivých míst rozšiřovat o další zemi.