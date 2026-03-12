Velvyslanec USA kritizuje Česko za výdaje na obranu. Každý musí nést svůj díl, říká

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se na sociálních sítích opřel do České republiky za to, že výdaje na obranu nedosahují ani zdaleka pěti procent, které podle něj současná bezpečnostní situace vyžaduje. „Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti,“ napsal. Česko má v plánu na obranu dát mírně nad dvě procenta HDP.
„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal Whitaker na sociální síti Twitter.

Podle návrhu vlády by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro úřad vyčlenit o 21 miliard více.

Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z jiných rozpočtových kapitol. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.

ČR dá pouze 1,7 procenta HDP, míní USA

Takové propočty ale Američané neuznávají. Americká diplomacie s odkazem na zpravodajský server euronews upozornila, že reálný podíl HDP na obranu klesá až k 1,7 procenta.

Aliance se loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje. Například Litva plánuje brzy dát na obranu až 5,4 procenta svého hrubého domácího produktu. Na konci února premiér Babiš uvedl, že Česko k cíli 3,5 procenta ani nenastupuje. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl.

Již minulý týden varoval českou vládu před nízkými výdaji na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hradě. „Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.

Babiš v reakci uvedl, že výdaje, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného. Řekl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.

