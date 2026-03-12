„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal Whitaker na sociální síti Twitter.
Podle návrhu vlády by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro úřad vyčlenit o 21 miliard více.
Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z jiných rozpočtových kapitol. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.
ČR dá pouze 1,7 procenta HDP, míní USA
Takové propočty ale Američané neuznávají. Americká diplomacie s odkazem na zpravodajský server euronews upozornila, že reálný podíl HDP na obranu klesá až k 1,7 procenta.
Aliance se loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje. Například Litva plánuje brzy dát na obranu až 5,4 procenta svého hrubého domácího produktu. Na konci února premiér Babiš uvedl, že Česko k cíli 3,5 procenta ani nenastupuje. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl.
Již minulý týden varoval českou vládu před nízkými výdaji na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hradě. „Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.
Babiš v reakci uvedl, že výdaje, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného. Řekl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.