Velvyslanec ve Francii Fleischmann: Falešné zprávy o smrti starého a nemocného pána nechápu

Praříž/Praha Zpráva o údajném úmrtí spisovatele Milana Kundery českého velvyslance v Paříži Michela Fleischmanna nepříjemně překvapila. Smrt legendárního autora pro server Lidovky.cz rychle vyvrátil a poznamenal, že podobné fake news se na sociálních sítí jednou za čas objevují na falešných účtech velvyslanců. Stopy prý vedou do Itálie.

Lidovky.cz: Jak reaguje česká ambasáda v Paříži na falešnou zprávu na Twitteru, že zemřel Milan Kundera?

Pan Kundera žije, to mohu potvrdit. Je to nepříjemný fake. Dělat toto starému, nemocnému pánovi je pro mě něco nepochopitelného. Před měsícem se mi stalo to samé a velice rychle se mi podařilo to dementovat. Italové mi vytvořili falešný twitterový účet a oznámili na něm, že zemřel Milan Kundera. Stejně jako dnes panu Drulákovi.

Lidovky.cz: Jak víte, že jsou to Italové?

Když jsme hledali, kdo to za mě posílá, tak jsme přes IP adresy dohledali, že to pochází z Itálie. Jako velvyslanec jsem to dal prošetřit. Stopa tedy vede určitě do Itálie. Je to někdo, kdo toto dělá docela často, protože v reakci na můj napadený účet kdosi řekl, že tuto IP adresu zná. Už se to s podobnými vtípky několikrát objevilo. Není to jen o panu Kunderovi, nepravdy šíří i o jiných slavných osobnostech. Dělají to přes twitterové účty velvyslanců.

Lidovky.cz: Ví pan Kundera o šíření takovýchto zpráv?

Neví. Ale dnes měla paní Věra Kunderová plno telefonátů. Ty se ale spíš týkaly knížky, která dnes vyšla.

Lidovky.cz: Co na ní říkají? Četli ji?

Spíš mají kusé informace. Mezi řádky jsem pochopil, že spíš ji nečetli. Já ji taky nečetl. Ale myslím, že jde o takové staré story, není tam nic nového.

Text serveru Gazeta Wyborcza o údajném úmrtí Milana Kundery.

Lidovky.cz: Jak se pan Kundera zajímá o dění v Česku? Jak se mu daří?

Špatně. Jeho zdraví není dobré, ale bojuje. Už to trvá několik let. Podle mého nese docela těžce takovéto útoky. Ale sleduje věci s nadhledem jemu vlastním, analyzuje si to. Nechce se nicméně do toho plést a reagovat na to. Protože to nemá smysl. Dobrou náladu z toho nemá. Autor knihy pan Novák je známý takovýmito texty, nic nového pod sluncem a nemůžeme od toho čekat nic pozitivního. Paní Věře jsem říkal, že když je člověk slavný, tak si na něm vždy někdo potřebuje trochu vylít zlost či závist.