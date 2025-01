Žijte v Rusku! Ambasáda nabízí Čechům „humanitární“ víza. České úřady varují

Nový druh víz do Ruska je vydáván za „humanitární podporu“. Zřidl je dekretem prezident Vladimír Putin. Platná jsou na 90 dnů.

Podat žádost o udělení takového víza mohou podle ruského velvyslanectví cizí občané zemí zařazených na specifický seznam. Podle Ruska jde o země a státy, které vnucují „destruktivní neoliberální ideologické postoje odporující tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám“.

Bez nutnosti znalosti ruštiny

Na seznamu je i Česká republika či Rakousko, Bulharsko, Německo nebo Španělsko. Naopak Slovensko ve výčtu chybí.

Žadatel nemusí dokládat znalost jazyka ani historie a ruské legislativy. „Je třeba si zařídit doklad potvrzující existenci (neexistenci) záznamu v rejstříku trestů. Tento dokument musí být apostilován nebo legalizován,“ uvádí dále ruská ambasáda.

Daný dokument podle ní musí být přeložen do ruštiny a správnost nebo pravost podpisu překladatele musí být notářsky ověřeny oprávněným zaměstnancem ruského konzulárního úseku nebo notářem na území Ruské federace.

Rusko nabízí víza občanům zemím, které jsou na jejich seznamu. Nechybí ani Česko. | foto: iDNES.cz

Otisky prstů i fotografování

K dočasnému pobytu Rusko požaduje také poskytnout ministerstvu vnitra lékařskou dokumentaci, která potvrzuje, že žadatel neužívá například omamné látky. „A také potvrzení o nepřítomnosti infekce HIV,“ píše dále ambasáda.

To však není všechno. Poté musí žadatel absolvovat státní registraci, nechat se vyfotit a poskytnout otisky prstů. Žadatel musí také projít pohovorem.

Diplomacie varuje před cestami do Ruska

Redakce iDNES.cz oslovila samotnou ambasádu, kolik dosud daných víz pro Čechy vydala. Zatím však otázky zůstaly bez odpovědi.

Ohledně ruské výzvy o dočasných vízech mluvčí české diplomacie Daniel Drake uvedl, že jde o součást ruské informační války proti Západu. „Stačí si pečlivě prostudovat současnou lidskoprávní i ekonomickou situaci v Rusku a ruské cíle ve světě. Není náhodou, že počet Rusů, kteří opustili zemi, se odhaduje v řádech desítek milionů,“ uvedl Drake a současně doplnil:

„Z konzulárního hlediska česká diplomacie dlouhodobě důrazně varuje před cestami do Ruska.“

Dva až tři tisíce Čechů v Rusku

Kolik Čechů nyní žije v Rusku, ministerstvo neví. „Jsou to jenom odhady. Nám lidé neříkají, zda bydlí v Rusku, nebo ve Španělsku. My tedy nevíme, kolik Čechů v Rusku bydlí. Víme jen, pokud tam jedou na dovolenou a registrují se v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí pozn. red.),“ uvedl Drake.

To jsou však podle něj zpravidla lidé, kteří tam jezdí na nějaký krátký pobyt. Podle DROZDu je nyní v Rusku 32 lidí. „Kvalifikovaný odhad je dva až tři tisíce Čechů dlouhodobě žijících v Rusku. Trend je klesající,“ dodal Drake.