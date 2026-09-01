Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni. Útok v Německu ohrožuje všechny, uvedl resort

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  21:09aktualizováno  21:09
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Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně

Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně | foto: Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se seká se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se rozhodl předvolat velvyslankyni Ruské federace v České republice Annu Vladimirovnu Ponomarevovou, a to v souvislosti s útokem na letiště v Halle. Berlín dnes obvinil Moskvu z odpovědnosti.

Informaci sdělil přímo reportérovi iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő během zahraniční cesty na neformálním zasedání ministrů zahraničí Evropské unie (Gymnich) v irském hrabství Wicklow. K předvolání ruské diplomatky má podle něj dojít v nejbližších dnech.

Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko, oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty. Podle ministra zahraničí Johanna Wadephula Německo přijme řadu opatření. Rusko na rozhodnutí odpoví, uvedla vzápětí mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.

Šéf české diplomacie do Irska zamířil po úterním jednání Visegrádské čtyřky s japonským protějškem na Slovensku. V Irsku jej kromě unijního summitu a rozšířené pracovní večeře čekají také bilaterální schůzky s ukrajinským a britským ministrem zahraničí.

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