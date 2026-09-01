Informaci sdělil přímo reportérovi iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő během zahraniční cesty na neformálním zasedání ministrů zahraničí Evropské unie (Gymnich) v irském hrabství Wicklow. K předvolání ruské diplomatky má podle něj dojít v nejbližších dnech.
Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko, oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty. Podle ministra zahraničí Johanna Wadephula Německo přijme řadu opatření. Rusko na rozhodnutí odpoví, uvedla vzápětí mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.
Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.
Šéf české diplomacie do Irska zamířil po úterním jednání Visegrádské čtyřky s japonským protějškem na Slovensku. V Irsku jej kromě unijního summitu a rozšířené pracovní večeře čekají také bilaterální schůzky s ukrajinským a britským ministrem zahraničí.