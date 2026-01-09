Policie v kauze zápasníka Vémoly obvinila další dva lidi

V kauze zápasníka Karla Vémoly, který je stíhaný kvůli organizované drogové trestné činnosti, obvinila policie další dva lidi. V případu je nyní pět obviněných, čtyři včetně Vémoly jsou ve vazbě. Zápasníkovi hrozí až osmnáct let vězení. Českou televizi o případu v pátek informovala mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Karla „Karlose“ Vémolu a další dva lidi policie obvinila loni před Vánoci z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Soud všechny tři obviněné poslal do vazby.

Vémolův advokát Vlastimil Rampula dříve řekl, že je Vémola obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety v cizině a za které byl již pachatel odsouzen. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Minulý týden v úterý Vémola v nemocnici absolvoval operaci čelisti, kterou před zadržením plánoval. Poté byl převezen zpět do vazební věznice.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC).

Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

