Žádní diplomaté, jen pár Čechů a vězeň. Ministerstvo před Venezuelou varuje

  11:29
Ministerstvo zahraničí informovalo, že podle systému Drozd se ve Venezuele jen několik Čechů. Mluvčí Mariana Wernerová dodala, že před cestami do země resort opakovaně varoval. Ve Venezuele, na níž v sobotu zaútočily Spojené státy, zároveň nejsou žádní čeští diplomaté.

„MZV dlouhodobě varovalo a varuje před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci a riziko zadržení občanů cizích států. Varování jsme naposledy připomněli 24. listopadu. V systému Drozd byly v uplynulých týdnech skutečně jen jednotky cestovatelů,“ uvedla pro iDNES.cz Wernerová.

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)
Hlavním městem Venezuely otřásly výbuchy. (3. ledna 2026)
Americké letouny F-35 Lightning II na vojenské základně na Portoriku (30. prosince 2025)
Chodci utíkají ulicemi Caracas poté, co městem otřáslo několik explozí. (3. leden 2026)
Dodala také, že v zemi v současné době nejsou žádní čeští diplomaté. „Čeští diplomaté jsou nejblíže ti na ambasádě v Kolumbii,“ uvedla k americkým útokům na Caracas Wernerová.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že při operaci ve Venezuele byl zadržen tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro i s jeho manželkou. Oba byli transportováni ze země.

Ministerstvo na svém webu upozorňuje na cesty do Venezuely a na nestabilní situaci v zemi dlouhodobě. Cestovatelům doporučuje vyhýbat se politicky motivovaným hromadným akcím, jako jsou například demonstrace, pochody, shromáždění. Dále také nepohybovat se v okolí objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.

V zemi je kromě ekonomické nestability také vysoká kriminalita včetně organizovaného zločinu. Ministerstvo také upozorňuje na nedostatek potravin, vody, léků a benzínu na celém území Venezuely.

„V zemi se aktuálně nachází velké množství zadržených občanů cizích států, mimo jiné ČR a několika dalších zemí EU. Dle prohlášení nejvyšších představitelů vládnoucího režimu bude každý cizinec bez řádné autorizace ke vstupu do země považován za vetřelce a teroristu,“ uvádí ministerstvo.

Mezi zadrženými je i Čech Jan Darmovzal. Toho venezuelské úřady zadržely v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

Jan Darmovzal

Na zadržení Darmovzala znovu v září 2025 upozornil již bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský. „Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí. Odmítám takové zacházení s nevinným člověkem a vyzývám k jeho okamžitému propuštění a návratu domů ke své rodině!“ uvedl.

