Venezuela propustila Čecha viněného z intrik proti Madurovi. Letí pro něj speciál

„Americkou operací nabrala situace ve vztahu k našemu úsilí dostat ven pana Darmovzala z vězení dynamiku. Řešili jsme to od momentu, kdy jsme usedli na ministerstva, dostat ho ven byla naše priorita. Situace se opravdu trochu změnila tím, že se ve Venezuele blíží změna režimu, uvolňují se podmínky. Jednání se vedla na různých úrovních a nechceme to specifikovat,“ uvedl Petr Macinka.
Na palubě letadla je podle něj připraven lékař i psycholog. Čech je podle Macinky v docela uspokojivém zdravotním i psychickém stavu. Celá operace návratu Čecha do vlasti může podle Macinky trvat zhruba tři dny.
Propuštění Darmovzala z vězení uvítal i bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský.
Venezuelské úřady zadržely Čecha v září 2024 s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.
S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Darmovzalův otec Oldřich minulý týden poskytl rozhovor portálu iDNES.cz. Uvedl, že netuší, v jakém stavu je jeho syn. Obviněním nikdy neuvěřil a přiznal, že doufá v brzký návrat domů. „Madurův režim je jako Československo v 50. letech,“ říká.
Venezuela Čecha propustila poté, co komando Spojených států přímo v metropoli Caracasu zadržela diktátora Nicoláse Madura i s jeho manželkou. Pár nyní čelí obvinění z drogových deliktů a nachází se ve vězení v americkém New Yorku.