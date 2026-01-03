„Situaci ve Venezuele pozorně sledujeme. USA opakovaně ústy prezidenta Trumpa upozorňovaly na možnou eskalaci napětí s ohledem na kroky nelegitimního režimu vůdce Madura. Za důležité nyní považujeme uklidnění situace a diplomatická jednání i za účasti venezuelské opozice,“ uvedl Macinka ve svém prohlášení.
Podle europoslankyně Danuše Nerudové bude zajímavé sledovat reakce příznivců hnutí MAGA na vojenský útok, zajetí a deportaci venezuelského diktátora. „Fico to bude mít nejtěžší. Je to celoživotní obdivovatel Madura. Tipuju, že budeme svědky obrovských názorových kotrmelců,“ napsala Nerudová na síti X.
Podle šéfa zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera jsou útoky USA ve Venezuele jsou agresí proti suverénnímu státu a porušením mezinárodního práva.
Zdrženlivě se k americkému zásahu proti Venezuele vyjádřila členka sněmovního zahraničního výboru za opoziční STAN Barbora Urbanová. „Nemám žádné sympatie k autoritářskému režimu Nicolase Madura, který potlačoval svobodu v zemi. Věznil a zabíjel nevinné. Útok ovšem musí mít jasnou oporu v mezinárodním právu,“ uvedla.
Podle ní si každý demokrat musí přát, aby se lidé Venezuely mohli rozhodnout sami - „bez útlaku autoritářů jako Maduro i bez zahraničních intervencí“.
Předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vreconiová soudí, že americký zásah proti tvrdé venezuelské diktatuře přinesl úspěch v podobě zadržení diktátora Madura. „Osobně doufám, že dnešní události povedou k pádu celého režimu a ve Venezuele se brzy dočkáme svobodných voleb. Země a její lid si to zaslouží,“ napsala na síti X.