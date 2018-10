Venku je hezky. K volbám může přijít méně lidí, předpokládá politolog

PRAHA Slunečné počasí, do něhož se Česko probudilo v pátek, může zapříčinit nižší volební účast ve volbách. Podle politického sociologa Jaromíra Mazáka z Karlovy univerzity může být vliv počasí na komunální volby silnější než na jiná hlasování, protože lidé nemohou volit mimo domov s voličským průkazem. Mazák také očekává, že k volbám přijde víc lidí v těch obvodech, kde se volí do Senátu i do zastupitelstva současně.

Lidovky.cz Odrazí se hezké počasí na tom, kolik lidí přijde v pátek a v sobotu k volbám?

Počasí se na volební účasti odrazit může, ale těžko se to předvídá. Velmi špatné počasí ji může snížit, protože lidé nechtějí ani vystrčit nos z domu, naopak dnešní slunečné počasí může vést k tomu, že se rozhodnou strávit víkend někde na chatě, kde se k volbám nedostanou.

Politický sociolog Jaromír Mazák. | foto: Katedra sociologie FF UK

Lidovky.cz Liší se vliv počasí na komunální volby oproti jiným?

V komunálních volbách není možné vystavit voličský průkaz. Z toho by vyplývalo, že vliv hezkého počasí bude v komunálních volbách silnější, protože nemůžete volit odjinud než z domova. Data na to ale nemám.

Lidovky.cz Jak volební účast ovlivňuje skutečnost, že v některých obvodech se konají zároveň senátní i komunální volby?

Poměrně hodně výzkumů prokazuje, že souběh voleb pomáhá zvyšovat volební účast. Očekávám tedy, že volební účast v komunálních volbách bude vyšší tam, kde se konají i senátní volby. Z dřívějších voleb můžeme usuzovat, že rozdíl ale nebude nijak dramatický.

Lidovky.cz Jakou volební účast tedy očekáváte?

S ohledem na politickou situaci dnes a před čtyřmi lety si myslím, že není důvod, proč by se volební účast měla nějak dramaticky měnit oproti minulým volbám (v komunálních volbách v roce 2014 volilo 44,46 % oprávněných voličů, pozn. red.).

Lidovky.cz Existují nějaké další faktory, které ovlivní, jestli lidé k volbám přijdou?

Myslím si, že nějaký vliv může mít to, že poměrně hodně stran se v různých obcích rozhodlo spojit kandidátky. Z dat, který přinesl Český rozhlas, se ukazuje, že v čase poměrně silně roste počet kandidátů na těchto kandidátkách. Co přesně to udělá s volební účastí, není jasné. Z hlediska stran je to snaha o nějaký strategický moment – nechtějí štěpit síly, pokud cílí na stejné voliče. Můžou se tím také snažit mobilizovat voliče proti nějaké straně. Řada stran vnímá ohrožení od ANO, které má už nyní velkou politickou moc. Ostatní strany mají snahu jim „nedat aspoň ty radnice“. Ke spojení sil je může také motivovat problém komunální kampaně ufinancovat.