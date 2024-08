Mám čisté svědomí. O korupci u nás nešlo, říká obviněná šéfka zooparku

„Chodím do kanceláře, pracuji, mluvím s kolegy. Nemám důvod se skrývat. Ani odstoupit. Mám čisté svědomí a věřím, že se mi podaří prokázat nevinu,“ tvrdí ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová. „Z toho, co se děje, jsem v naprostém šoku. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ dodává.

Policie v minulých dnech obvinila pět firem a čtrnáct lidí, 11 mužů a tři ženy, z ovlivňování zakázek, podplácení nebo přijímání úplatků, krácení daní či zneužití pravomoci úřední osoby.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny jsou stíhané pro všechny zmíněné trestné činy,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Kromě jednatele stavební společnosti Rocknet Ladislava Šmucra i jeho společnosti jsou mezi obviněnými i další lidé z firem, ale také politici v čele s chomutovským primátorem i manažeři městských či krajských společností: například Libor Tačner, již odvolaný ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Tomáš Douda, ředitel chomutovských strážníků, a šéfka chomutovského zooparku Věra Fryčová.

Zatímco primátorovi Hrabáčovi, případně dalším lidem obviněným z úplatkářství, hrozí v případě prokázání viny až 12 let za mřížemi, Fryčové méně za zločin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.

„V této chvíli je to tak,“ potvrzuje ředitelka zoo, ale s tím, že věří ve změnu. Policii chce předložit důkazy, které ji mohou zbavit všech podezření.

„Moje obvinění nijak nesouvisí s korupční kauzou politiků. O jejich vazbách na firmy jsem nic netušila. Policie v mém případě ani nenaznačila, že bych snad měla vzít úplatek, nebo se nějak jinak obohatit na úkor zoo. Ani nevyčíslila žádnou škodu. Bylo by to absurdní. Do zoo jsem před sedmi lety přišla jako krizová manažerka v situaci, kdy nehospodařila dobře. Dělala jsem vše pro to, abych to změnila, a daří se to. Do kauzy jsme se připletli jen proto, že jednu ze zakázek získala obviněná firma Rocknet,“ popisuje ředitelka.

Firma loni rekonstruovala fasádu a zateplovala budovu, ve které je restaurace Tajga, hlavní pokladna a unikátní expozice s medúzami. Zakázka měla stát 1,138 milionu korun, ale později zoo zaplatila dalších 62 333 korun za práce navíc kvůli dodatečně zjištěným problémům s nefunkčním odvodem dešťové vody.

„Na akci dohlížel kolega jako stavební dozor. Vše máme podloženo a zdokumentováno. Ale protože vyšetřování je teprve na začátku, nemohu mluvit o detailech. O těch budu vypovídat nejdříve na policii. Zatím mohu říci jen to, že stejná firma u nás už v minulosti dělala jinou zakázku za evropské peníze, vše tedy bylo pod drobnohledem a kontroly nezjistily žádný problém. Doufám, že i tentokrát to dopadne stejně,“ přeje si Věra Fryčová.

Je připravená i na možnost, že ji zastupitelé odvolají, ale ráda by dostala příležitost obhájit se. „Příští rok čeká zoopark oslava padesátiletého výročí existence, připravujeme výstavbu expozice pro tygry a máme další rozpracované projekty. Zahradu jsem si zamilovala a obětovala jsem hodně svého času v její prospěch a rozkvět. Ráda bych v tom pokračovala. Nejsem si vědomá žádného zločinu, o kterém mluví policie,“ dodává ředitelka chomutovského zooparku.

Zaměstnanci chtějí, ať ředitelka vede zoo dál

Obvinění ředitelky velmi překvapilo i zaměstnance zoo, která je svou rozlohou největší v zemi. A většina z nich si její rezignaci ani odvolání nepřeje „Má naši velkou podporu. Vždy jí šlo o zahradu, kterou za poslední roky hodně pozvedla. I díky tomu jsme měli loni nejvyšší návštěvnost v historii,“ říká mzdová účetní zooparku Milena Kejzlarová. „Nechceme, aby odešla. Máme ji rádi. Kolegové uvažují o tom, že sepíšou petici na její podporu, kterou i s našimi podpisy předají zastupitelům,“ dodává pracovnice zoo.

„Papír už koluje. Podepsala jsem ho jako jedna z prvních. Není to přímo petice, spíš naše prohlášení a výzva zastupitelům, aby se zamysleli nad situací v zooparku, který pod vedením současné ředitelky vzkvétá. Chceme, aby ji do uzavření kauzy nechali ve funkci,“ potvrzuje chovatelka šelem v zoo Helena Požárková .

„Součástí zooparku je i velké rekreační Kamencové jezero a právě jsme uprostřed sezony. Ke změně vedení teď rozhodně není vhodná doba,“ doplňuje chovatel kopytníků David Šíma.

Vinu odmítá i řada dalších obviněných včetně ředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudy. Ten je podle náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové stíhaný pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Podle policie mohl skupině manipulující s veřejnými zakázkami předávat citlivé informace z policejní databáze. Vyšetřovaný je stejně jako Fryčová na svobodě.

„S obviněním zásadně nesouhlasím a hodlám se bránit. Na další prohlášení je předčasná doba. Teď potřebuji tříbit myšlenky, abych se obhájil,“ uvedl už dříve pro iDNES.cz „Pro tu skupinu jsem nic nezajišťoval, nepomáhal jsem ji,“ dodal.