Komunisté se vrátili do parlamentu. Bouřili proti obranné smlouvě s USA

Komunisté Milan Krajča, Roman Roun a Josef Skála dorazili do Sněmovny s peticí proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR. foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Komunisté se po dvaceti měsících - na pár desítek minut - vrátili do Sněmovny, z níž je vypoklonkovali voliči, když jim ve volbách dali jen 3,6 procenta hlasů. Hájili petici proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR. „Lidé cizí vojska u nás jednoznačně odmítli a jestliže to současná vláda znovu nastoluje, je to nehoráznost,“ tvrdil místopředseda KSČM Milan Krajča.