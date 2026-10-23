„Jsme moc rádi za podporu, která přichází z různých stran z České republiky i ze zahraničí, která přichází od posluchačů i diváků. Stále platí, že Česká televize i Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. Pokud jde o podrobnosti, jak bude vypadat den stávky, budeme o tom podrobně informovat. Platí, že ve vysílání bude jasně poznat, že probíhá stávka, a změna vysílání se bude týkat i těch nejsledovanějších zpravodajských relací,“ oznámil na tiskové konferenci Daniel Stach, mluvčí iniciativy Veřejnoprávně.
„Vzhledem k aktuální situaci ohledně projednávání zákona o zestátnění České televize a Českého rozhlasu svoláváme na 15:00 tiskovou konferenci,“ avizovala iniciativa krátce po dnešním poledni.
Na místo dorazil například šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal, zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček nebo Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČT. Ze známých osobností dorazila například herečka Kristýna Frejová.
Iniciativa na sebe v minulosti upozornila například v únoru, kdy zveřejnila prohlášení, v němž pracovníci vyjádřili obavy z politického ovládnutí obou médií. Podepsalo ho přes 1 850 zaměstnanců. V červnu se pak členové iniciativy zapojili do protestu v černém a 22. června vyhlásili jednodenní výstražnou stávku. Ta se projevila ve vysílání všech stanic kromě dětských.
Koalice ANO, SPD a Motoristů dnes v dolní komoře prosadila přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení navrhl předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala. Opozice se proti postupu ohradila a její zástupci se začali hlásit do rozpravy s přednostními právy.
Koalice chce poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Návrh je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou médií nebo o ohrožení jejich nezávislosti.
Návrh novely přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.