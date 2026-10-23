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Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Náhle se přiblížil konec poplatků

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  15:02aktualizováno  15:06
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Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy...

Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k předřazení vládního návrhu na zrušení poplatků. (23. října 2026) | foto: Lukáš Linhart, iDNES.cz

Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy...
Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy...
Tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k výstražné stávce kvůli vládní...
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31 fotografií
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně v reakci na plán převést poplatky na stát. Reagovala tak na projednání vládního návrhu, který plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a chce převést financování médií pod státní rozpočet.

„Jsme moc rádi za podporu, která přichází z různých stran z České republiky i ze zahraničí, která přichází od posluchačů i diváků. Stále platí, že Česká televize i Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. Pokud jde o podrobnosti, jak bude vypadat den stávky, budeme o tom podrobně informovat. Platí, že ve vysílání bude jasně poznat, že probíhá stávka, a změna vysílání se bude týkat i těch nejsledovanějších zpravodajských relací,“ oznámil na tiskové konferenci Daniel Stach, mluvčí iniciativy Veřejnoprávně.

„Vzhledem k aktuální situaci ohledně projednávání zákona o zestátnění České televize a Českého rozhlasu svoláváme na 15:00 tiskovou konferenci,“ avizovala iniciativa krátce po dnešním poledni.

Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k předřazení vládního návrhu na zrušení poplatků. (23. října 2026)
Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k předřazení vládního návrhu na zrušení poplatků. (23. října 2026)
Před budovou Českého rozhlasu se koná tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k předřazení vládního návrhu na zrušení poplatků. (23. října 2026)
Tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k výstražné stávce kvůli vládní novele měnící financování médií veřejné služby. (17. června 2026)
31 fotografií

Na místo dorazil například šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal, zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček nebo Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČT. Ze známých osobností dorazila například herečka Kristýna Frejová.

Iniciativa na sebe v minulosti upozornila například v únoru, kdy zveřejnila prohlášení, v němž pracovníci vyjádřili obavy z politického ovládnutí obou médií. Podepsalo ho přes 1 850 zaměstnanců. V červnu se pak členové iniciativy zapojili do protestu v černém a 22. června vyhlásili jednodenní výstražnou stávku. Ta se projevila ve vysílání všech stanic kromě dětských.

Koalice ANO, SPD a Motoristů dnes v dolní komoře prosadila přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení navrhl předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala. Opozice se proti postupu ohradila a její zástupci se začali hlásit do rozpravy s přednostními právy.

Koalice chce poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Návrh je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou médií nebo o ohrožení jejich nezávislosti.

Návrh novely přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.

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