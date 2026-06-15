Podle Rakušana vláda lhala s tím, že bude jen měnit způsob financování. „Nejenže berou veřejnoprávním médiím nezávislost na politicích, ale ještě jim drasticky sahají na rozpočty. Komu se hodí slabá média veřejné služby? Těm, kdo se bojí veřejné kontroly,“ uvedl.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro iDNES.cz uvedl, že je o likvidace médií veřejné služby v přímém přenosu. „Naučili se to u Orbána s Ficem. Nejdřív České televizi a Českému rozhlasu vezmou více než miliardu korun, pak budou mluvit o rušených pořadech a omezení vysílání a vydávat to za důkaz jejich nefunkčnosti. To je starý a osvědčený politický postup: nejdřív instituci vyhladovět, pak je dorazit,“ řekl.
„Dnešní rozhodnutí vlády je jasné: osekat příjmy České televize a Českého rozhlasu a zrušit jejich nezávislé financování. Evidentně slovenská cesta na obzoru. A že by tedy Babišova vláda taky mohla hospodařit s penězi roku 2024?,“ napsal bývalý ministr kultury na síť X.
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Nyní domácnosti platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje i na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování obou médií vyhlásili 24hodinovou stávku.