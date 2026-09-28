Úřad vlády na Klárově se letos otevírá poprvé, další příležitost bude ještě za měsíc, na svátek 28. října. Návštěvníci během komentované prohlídky projdou vstupní halu, jednací sál vlády, fotogalerii všech českých a československých premiérů a podívají se do nového i starého tiskového sálu. Prohlídku zakončí v přilehlé zahradě, která je místem konání řady státních a diplomatických akcí.
V zahradě lidé také uvidí expozici Cesta republiky, která přiblíží klíčové události českých a československých dějin, a projekt Cesta diplomacie, která připomíná významné mezinárodní vztahy a partnerství České republiky.
Strakova akademie byla postavena na konci 19. století jako ústav pro nemajetné české šlechtice, kde se vyučovaly dovednosti jako šerm, plavání nebo cizí jazyky. Během první světové války sloužila jako vojenský lazaret, za první republiky tam sídlily státní úřady a dívčí internát. Od roku 1939 - s výjimkou protektorátních let 1942 až 1945 - je Strakova akademie sídlem vlády.
Den otevřených dveří se koná také v nedaleké budově ministerstva financí. Průvodci zavedou návštěvníky nejen do prostor ministerstva, ale i do bývalého kláštera řádů bosých karmelitek a anglických panen. Příchozí uvidí ukázky zákroků celníků se služebními psy, dozví se o finančním vzdělávání nebo o aktuálních aukcích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Státní tiskárna cenin představí vydané i nevydané bankovky a společný projekt s UMPRUM. Návštěvníci si budou moci odnést vlastnoručně vyražený pamětní list s Aloisem Rašínem.