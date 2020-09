Věřitelský výbor H-Systemu schválil první posudky na prodej bytů, cenu za metr čtvereční určil od 45 tisíc

Spory kolem H-Systemu se táhnou již od konce 90. let Spor kolem domů v Horoměřicích u Prahy, které dostavěla část klientů H-Systemu, patří k posledním dozvukům kauzy, jež se táhne již od konce 90. let. Jádrem sporu mezi družstvem Svatopluk a konkurzním správcem Josefem Monsportem byl způsob, jakým se někdejší klienti H-Systemu dostali k nemovitostem. Po krachu společnosti, která slibovala cenově dostupné domky, část podvedených založila v říjnu 1997 družstvo Svatopluk, které svépomocí dokončilo nemovitosti v Horoměřicích u Prahy.

Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil, jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Z výtěžku měli být uspokojeni všichni klienti firmy, tedy i ti, kteří H-Systemu zaplatili a po krachu nezískali ani hrubou stavbu ani pozemek. Členové družstva vedli s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.

Pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy, zlom ovšem přinesl koncem července 2018 rozsudek Nejvyššího soudu. Družstvo podle něj pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a v podstatě tak investovalo do cizího majetku. Podle NS šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, ale jen předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu.

V létě 2018 Nejvyšší soud rozhodl, že lidé mají vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Bytové družstvo Svatopluk se následně obrátilo na Ústavní soud (ÚS), který nejprve v srpnu 2018 odložil nucené stěhování. Před rokem ale ústavní soudci stížnost družstva proti verdiktu NS odmítli. Poté se začal chystat prodej domů, pro zjednodušení úředně rozdělených na jednotlivé bytové jednotky.

Věřitelský výbor loni v říjnu uvedl, že je přednostně nabídne dosavadním uživatelům, spor se ale vede o to, jakou by měli dostat slevu. Podle informací z letošního srpna by nynější obyvatelé měli dostat slevu ve výši 20 až 25 procent oproti tržní ceně, s tím ale nesouhlasí bytové družstvo Svatopluk. Zhodnocení, které by se mělo započíst dosavadním uživatelům, by podle něj mělo být 85 procent z hodnoty stavby.

Verdikt Nejvyššího soudu, podle kterého jsou mimo jiné neplatné nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli, předloni kritizovali vrcholní politici včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády v souvislosti s případem mluvil o nespravedlnosti, po setkání s členy družstva pak řekl, že případem se bude zabývat vláda, jež podle něj požádá příslušné složky o prověření konkurzu.

Prezident, který v září 2018 u ÚS podpořil podání družstva Svatopluk, prohlásil, že rozsudek NS vyvolává spolu s dalšími verdikty vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Zemana za jeho slova kritizoval soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který se kauzou zabýval. Poukázal na roli bývalého Zemanova poradce Miroslava Šloufa a na jeho propojení s H-Systemem.

Politici se kauzou a možným odškodněním klientů zabývali i později, loni v srpnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) oznámila, že nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné odškodnění vyřešit. Premiérovi Babišovi proto doporučila možnost mimořádného opatření vlády. Předseda vlády to ale odmítl s tím, že nechce lidi odškodňovat ze státního rozpočtu. Místo chtěl podpořit změnu zákona, který by umožnil pro klienty použít prostředky, získané prodejem majetku lidí, kteří je podvedli.

Peníze z prodeje bytů v Horoměřicích mají sloužit k uspokojení věřitelů. Největší, zhruba miliardovou pohledávku drží firma Gomanold s kyperským majitelem. Společnost, za niž jedná podnikatel Marek Galvas, se zaměřuje na odkup a vymáhání pohledávek, v poslední době se angažovala i kolem vagonky Legios nebo výrobce tramvají Inekon. Podle médií má Galvas blízko ke skupinám Czechoslovak Group a J&T. Druhým největším věřitelem je družstvo Svatopluk, jež přihlásilo pohledávku 453 milionů korun.

Jednání Gomanoldu, který odkoupil původní pohledávku Komerční banky, která H-Systemu poskytla stamilionové úvěry, opakovaně kritizoval lidovecký senátor Jiří Čunek. "Tu pohledávku koupila za 70 milionů a už získala 142, takže vydělala bohatě," prohlásil předloni. Podle dostupných údajů věřitelé z výnosů prodeje majetku H-Systemu získali větší sumy v letech 2011 a 2014, kdy se mezi ně rozdělilo 140 a 43 milionů korun, později přibyly ještě menší sumy.

Společnost H-System vznikla v listopadu 1993 a klienty přilákala sliby dostupného bydlení u Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Konkurz byl na firmu vyhlášen v listopadu 1998. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování H-Systemu odpykal 12 let vězení; propuštěn byl v roce 2016. Spolu s ním byli odsouzeni k podmíněným trestům i dva představitelé družstva Svatopluk Ivan Král a Pavel Středa, a to pro poškozování věřitele.