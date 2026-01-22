Vyvolávací cena 2,8 milionu. Stát draží ikonické veterány, ukázal jejich fotky

  14:13aktualizováno  14:13
Ministerstvo vnitra zve veřejnost na dražbu veteránů, které policisté zabavili v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek poputuje k poškozeným. Podle mluvčího rezortu Ondřeje Krátošky půjde o prodej automobilu Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 a Fordu Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967.
Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do dražby. | foto: Centrum zajištěných aktiv (CENZA)

Veterán Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967 zabavili policisté, nyní...
Veterány Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967 a Chevrolet Corvette C1 z...
Veterány Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967 a Chevrolet Corvette C1 z...
Veterány Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967 a Chevrolet Corvette C1 z...
„Obě vozidla představují ikonické modely své doby a patří do kategorie historických vozidel, což činí tuto dražbu výjimečnou. Automobily byly zajištěny Policií ČR v rámci trestního řízení. Finanční prostředky získané jejich prodejem jsou následně využívány k odškodnění poškozených,“ popsal mluvčí Krátoška s tím, že dražbu ministerstvo pořádá prostřednictvím Centra zajištěných aktiv.

Americká vozidla jsou v Česku zaregistrované jako veteráni. Chevrolet Corvette z roku 1959 má částečně zrenovovaný interiér s nově čalouněnými sedadly, vůz také disponuje chromovaným nárazníkem. Model z roku 1959 je také vůbec prvním typem sportovního vozu, který tato americká automobilka vyráběla. Vyvolávací cena je 2,8 milionu korun.

Ford Mustang z roku 1967 má také zrenovovaný interiér a chromované části, avšak motor je nekompletní. Cenu začíná na 344 000 korun. „Namontován je blok motoru, kliková hřídel, hlava motoru, sací a výfukové svody. Písty a ojnice jsou demontovány,“ píše se ve zveřejněném technickém zhodnocení vozidla.

Tento ikonický americký veterán je také znám jako „pony car“, jedná se o sportovní kupé s typicky dlouho kapotou. Ford tento typ představil poprvé v roce 1964.

Dražba se podle mluvčího ministerstva Krátošky uskuteční od 6. do 10. února v areálu Vlkov u Osové Bítýšky v okrese Žďár nad Sázavou. „Možnost přihlášení do dražby je otevřena nejpozději do 6. února do 13:00 hodin, po tomto termínu se již nebude možné dražby účastnit,“ upozornil mluvčí.

