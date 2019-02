Salmonela ve víc než tuně kuřecích stehen. Veterináři našli další závadné maso z Polska

Louny Ve 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska našli veterináři salmonelu. Zásilku objevili ve velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v Lounech. Veterináři nyní zjišťují, kam maso dále šlo, část zásilky byla distribuovaná do stravovacích služeb. Ve čtvrtek to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Kontaminovaného masa může být více, stejná šarže šla i do Královéhradeckého, Zlínského a Olomouckého kraje. Zboží vyrobila polská firma Inter-Natural 2000.

„Dnes už ve firmě nejsme, takže se k situaci nemůžeme vyjádřit. Podrobnosti poskytneme já, nebo majitel firmy v pátek,“ uvedl obchodní ředitel lounské firmy Lukáš Vopršel.