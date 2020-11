Větrání ve třídách kvůli viru doporučují experti i ministr. Nic přelomového, to se dělalo vždy, reaguje ředitelka

Praha Na důležitost větrání ve třídách při boji proti přenosu covidu již upozornilo několik zahraničních studií, stejně jako experti z tuzemska. A uvědomuje si ho i ministerstvo školství. Pravidla větrání jsou z toho důvodu součástí protiepidemického systému PES.

Prvňáci a druháci, pro které se dveře škol již otevřely, by si proto měli přibalit mikinu navíc – učitelé dodržují pravidelná větrání, které mohou riziko nákazy rapidně snížit, a to navzdory nižším venkovním teplotám.

Před časem tento faktor zdůrazňoval na svém Instagramu také ministr školství Robert Plaga, když sdílel studii španělského deníku El País. Ten na základě vědeckých studií a modelů vytvořil zajímavou grafiku, jak se šíří koronavirus vzduchem v různých prostorách, mimo jiné i ve třídách.

Grafika, kterou publikoval španělský deník El País.

Podle této studie riziko nákazy ve třídě dramaticky klesá, právě pokud je místnost během hodiny pravidelně větrána, aby se vzduch osvěžil. V takovém případě může jeden učitel s koronavirem nakazit pouze jednoho žáka. Pokud však stráví děti se stejným učitelem ve třídě dvě hodiny, aniž by se větralo, existuje riziko, že by se mohla nakazit až polovina ze čtyřiadvaceti žáků. V případě, že budou mít všichni přítomní nasazenou roušku, nakazit se jich může pět.



I proto Plagův resort ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zařadil pravidla o větrání do protiepidemických opatření PES pro školství. Ve všech pěti stupních tohoto manuálu tak platí pravidlo o větrání po pěti minutách mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Základní školy potvrzují, že tyto intervaly dodržují, a to navzdory nižším podzimním teplotám. Navíc to pro ně není nijak nové opatření. „Větrání je běžnou součástí výuky. To, že pan ministr napíše, abychom větrali v polovině každé hodiny, není nic přelomového, to se dělalo vždy,“ uvedla ředitelka pražské základní školy Mendelova 550 Martina Thumsová.

Ani se zimou se pro školy podle ředitelky nic nemění. „Snad každý z nás si pamatuje momenty, kdy učitel přišel do třídy, otevřel okno a všichni vykřikli, jaká je jim zima. A odpověď? Potřebujete kyslík, abyste mohli přemýšlet,“ směje se ředitelka. Žákům, kterým bývá zima, doporučuje přibalit mikinu.

Podle odborníka na větrání zdravotnických zařízení je však v případě nárazového větrání okny nutné pro zajištění optimální dávky čerstvého vzduchu prakticky okno nezavírat a nechat jej alespoň mírně pootevřené. „Pro zajištění maximální bezpečnosti žáků vůči přenosu infekce vzduchem je třeba využít jakéhokoliv větrání, třeba i s menší účinností,“ uvedl pro server Lidovky.cz Aleš Rubina ze Stavební fakulty VUT v Brně.